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Алматинцев еще раз предупредили о сиренах

Алматинцев еще раз предупредили о сиренах Фото: pixabay
Алматинцев призвали отнестись с пониманием к тренировочным включениям сирен, которые жители города услышат сегодня, 1 марта, сообщает Zakon.kz.

"1 марта в Алматы пройдет комплексная проверка системы централизованного оповещения населения. По городу включат сирены и уличные громкоговорители. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции. Проверка позволит убедиться в исправности средств оповещения и каналов связи и отработать действия всех служб", – говорится в сообщении городского акимата.

Ранее алматинцев и гостей города попросили не паниковать во время звука сирен. 

"Необходимо соблюдать спокойствие и не поддаваться панике", – отметили в ДЧС города.

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