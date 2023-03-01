После землетрясения в Турции некоторые алматинцы задумались о переезде из новостроек в частный дом

Более трети алматинцев, проживающих в новостройках, задумались о переезде из квартиры в дом в связи с произошедшим землетрясением в Турции, сообщает Zakon.kz.

Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили рынок жилой недвижимости Алматы после разрушительного землетрясения в Турции.

Исследование выявило незначительный рост на рынке предложений в категории "квартиры" и "дома", а также рост средней стоимости квадратного метра на первичное жилье, в то время как опрос, проведенный среди алматинцев после произошедшего, показал, что 35% среди жителей новостроек задумывались о переезде из квартиры в частный дом.

Опрос показал, что практически половина жителей города проживает в частном секторе. Из тех же, кто проживает в квартирах, более 70% отдают предпочтение старому жилому фонду:

Фото: OLX.kz

В целом, задумывались о переезде из квартиры в частный дом 29% респондентов. Однако среди алматинцев, проживающих в новостройках, таким настроениям подвержен больший процент, чем среди тех, что проживает в старом жилом фонде:

Фото: OLX.kz

Тем не менее средняя стоимость квадратного метра на первичное жилье, по данным сервиса, после случившегося в Турции выросла и составила 520 000 тенге, до произошедшего – 500 000 тенге, соответственно.

А вот на рынке вторичного жилья, напротив, незначительно снизилась – 610 000 тенге до произошедшего и 600 000 тенге за квадратный метр – после.

Количество предложений о продаже квартир как на первичном, так и на вторичном рынке выросло одинаково – на 9% по городу после разрушительных землетрясений.

Число поисковых запросов о покупке дома в Алматы выросло на 18% после трагических событий в Турции, количество предложений о продаже частных домов выросло на 11%, а стоимость за квадратный метр составила в среднем 300 000 тенге по городу, увеличившись на 2%.

Землетрясение в Турции, которое произошло утром 6 февраля, по последним данным, унесло жизни более 43,5 тысячи человек. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 448 тысяч человек.

По данным полиции, 564 человека подозревают в нарушениях норм строительства домов в районах, пострадавших при землетрясении. 160 из них задержаны. Часть подозреваемых все еще находится в розыске.