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Из РК в Индию и Судан: интересное открытие о казахстанских кречетках сделали ученые

Из Казахстана в Индию и Судан - интересное открытие о казахстанских кречетках сделали ученые Фото: wikimedia
Весной 2022 года специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) пометили передатчиками 18 кречеток. 17 из них в сентябре начали свою миграцию. Ученые рассказали Zakon.kz об интересных открытиях путешествия птиц.

Специалисты отмечают, что четыре птицы выбрали афроевразийский пролетный путь, 13 – центральноазиатский. Показав разнообразие маршрутов, зимовок достигли 13 кречеток.

Кроме того, из 10 кречеток, следовавших центральноазиатским путем, половина остановилась в Иране.

"Интересно, что данных о том, что территория Ирана активно используется кречетками во время зимовки, ранее не было. Этот факт специалисты проекта называют самой важной находкой зимы. Коллегам АСБК в Иране удалось проверить одну из помеченных птиц, находившуюся на тот момент в компании еще 40 своих сородичей".Пресс-служба АСБК

Еще три кречетки, добавили ученые, провели зиму в Пакистане, одна – в Индии и еще одна – на юге Саудовской Аравии.

Каждая из особей, летевших афроевразийским путем, также выбрала свой маршрут: две прилетели в Саудовскую Аравию, а одна – в Судан.

"Совсем скоро птицы начнут путешествие обратно на "родину" – в Центральный Казахстан, где их можно будет встретить в апреле-мае", – говорится в сообщении.

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Анастасия Московчук
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