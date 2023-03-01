Постановлением правительства РК Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

5 февраля 2020 года она была назначена на эту должность.

Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жезказганский университет им. Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 год занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С июня 2016 по июль 2017 – заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по 5 февраля 2020 года работала заместителем председателя Правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".