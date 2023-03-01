Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики

Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Жанат Жахметова освобождена от должности вице-министра энергетики РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

5 февраля 2020 года она была назначена на эту должность. 

Жанат Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жезказганский университет им. Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 год занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

С июня 2016 по июль 2017 – заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по 5 февраля 2020 года работала заместителем председателя Правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта

Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

В Астане почтили память умерших от COVID-19 медиков

Анастасия Стативкина
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления