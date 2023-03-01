В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Еще в 2021 году богатых бизнесменов считали от планки в 500 тыс. тенге.
Всего в стране к занятому населению относятся 8,9 млн человек. Из них 6,8 млн составляют наемные работники, 2,1 млн – самозанятые. К последней категории относят:
- индивидуальных предпринимателей;
- учредителей, участников АО,
- различных частных товариществ;
- независимых работников;
- членов производственных кооперативов;
- людей, ведущих частную практику;
- работающих на личном подворье для продажи продукции.
В целом картина доходов самозанятых в Казахстане выглядит пессимистично. Так, 24,8% участников этой категории (528,9 тыс. человек) в четвертом квартале прошлого года зарабатывали в месяц от 60 тыс. до 100 тыс. тенге. Еще 358,9 тыс. граждан получали доход меньше минимальной заработной платы: от 37,4 тыс. до 60 тыс. тенге.
Зарплата еще около полумиллиона самозанятых была в пределах от 100 тыс. до 150 тыс. тенге. Таким образом, независимых работников, зарабатывающих значительно меньше медианной зарплаты (204 тыс. тенге), в общем числе самозанятых было большинство: 81,4%, или 1,7 млн граждан, пишет Ranking.kz.
Доля обеспеченных предпринимателей с доходом более 500 тыс. тенге оказалась малой: всего 1%, или 22,3 тыс. человек. Из них половина – те, чья зарплата колебалась от 500 тыс. до 800 тыс. тенге (10,3 тыс. человек).
Около 6 тыс. самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года получали от 800 тыс. до 1 млн тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от 1 млн тенге было в разы меньше: всего 1,2 тыс. человек.
Где проживают бизнесмены-миллионеры?
- Алматы (89%, или 5,3 тыс. человек).
- Астана и Акмолинская область (9%, или 541 человек).
- Мангистауская и Улытауская области (около 2%).
В каких сферах работают?
Почти половина миллионеров получали такой высокий доход, работая в торговле (44,8%). Более 21% из числа самозанятых с зарплатой от 1 млн тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3%). Самую скромную долю среди богачей занимали фермеры (1,2%).
В Казахстане провели опрос среди населения, спросив о материальном благополучии. Так, в разрезе регионов от 38,1% до 61,6% респондентов отметили, что им "трудно сводить концы с концами".