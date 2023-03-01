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В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами

машинка, богатые, деньги Фото: Zakon.kz
С 2022 года в Бюро национальной статистики Казахстана увеличили шкалу для определения самых богатых среди самозанятых казахстанцев. Теперь обеспеченных предпринимателей и независимых работников считают по доходу от 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Еще в 2021 году богатых бизнесменов считали от планки в 500 тыс. тенге.

Всего в стране к занятому населению относятся 8,9 млн человек. Из них 6,8 млн составляют наемные работники, 2,1 млн – самозанятые. К последней категории относят:

  • индивидуальных предпринимателей;
  • учредителей, участников АО,
  • различных частных товариществ;
  • независимых работников;
  • членов производственных кооперативов;
  • людей, ведущих частную практику;
  • работающих на личном подворье для продажи продукции.

В целом картина доходов самозанятых в Казахстане выглядит пессимистично. Так, 24,8% участников этой категории (528,9 тыс. человек) в четвертом квартале прошлого года зарабатывали в месяц от 60 тыс. до 100 тыс. тенге. Еще 358,9 тыс. граждан получали доход меньше минимальной заработной платы: от 37,4 тыс. до 60 тыс. тенге.

Зарплата еще около полумиллиона самозанятых была в пределах от 100 тыс. до 150 тыс. тенге. Таким образом, независимых работников, зарабатывающих значительно меньше медианной зарплаты (204 тыс. тенге), в общем числе самозанятых было большинство: 81,4%, или 1,7 млн граждан, пишет Ranking.kz. 

Доля обеспеченных предпринимателей с доходом более 500 тыс. тенге оказалась малой: всего 1%, или 22,3 тыс. человек. Из них половина – те, чья зарплата колебалась от 500 тыс. до 800 тыс. тенге (10,3 тыс. человек).

Около 6 тыс. самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года получали от 800 тыс. до 1 млн тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от 1 млн тенге было в разы меньше: всего 1,2 тыс. человек.

Где проживают бизнесмены-миллионеры?

  • Алматы (89%, или 5,3 тыс. человек).
  • Астана и Акмолинская область (9%, или 541 человек).
  • Мангистауская и Улытауская области (около 2%).

В каких сферах работают?

Почти половина миллионеров получали такой высокий доход, работая в торговле (44,8%). Более 21% из числа самозанятых с зарплатой от 1 млн тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3%). Самую скромную долю среди богачей занимали фермеры (1,2%).

В Казахстане провели опрос среди населения, спросив о материальном благополучии. Так, в разрезе регионов от 38,1% до 61,6% респондентов отметили, что им "трудно сводить концы с концами".



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