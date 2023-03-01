Посторонним запретили въезд на территорию Алматинского заповедника

24 февраля 2023 года на территории Алматинского государственного природного заповедника обрушились лавины, сообщает Zakon.kz.

Работа по очистке дорог от снега ведется силами государственных инспекторов.

"На территории Алматинского государственного природного заповедника 24 февраля по правому и левому Талгарскому ущелью в нескольких местах на дорогах пожарной безопасности, ведущих к служебным кордонам, обрушились лавины высотой 1,5 м и длиной до 15 м. В связи с этим запрещается въезд посторонних лиц на территорию заповедника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иле-Алатауский государственный национальный природный парк предупредил о возможном сходе лавин. В связи с этим туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы.