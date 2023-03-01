В Казахстане отмечают бум автокредитования

В обзоре аналитиков Первого кредитного бюро сказано, что в Казахстане замечен рост автокредитования. Портфель автокредитов вырос на 22,5%, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, объем выданных автокредитов физическим лицам по итогам 2022 года составил 832,1 млрд тенге (тг). Это на 31,1%, или 197,3 млрд тенге, больше, чем в 2021 году.

При этом рост происходит на фоне снижения количества выдач на 1,8%. По итогам 2022 года казахстанцы оформили 107,3 тыс. займов на автокредиты.

Очевидно, продолжают специалисты, рынок автокредитования рос за счет увеличения сумм займов, что связано с увеличением стоимости на автотранспорт.

К примеру, в декабре 2022 года средний размер выданного кредита составил 8,4 млн тг, что на 20,4%, или 1,4 млн тг, больше, чем годом ранее. Медиана за это же время увеличилась на 17,1%, или 1 млн тг.

"Рост выдач привел к увеличению портфеля автокредитования, который на 1 января 2023 года составил 1 трлн 515,4 млрд тенге. В 2022 году портфель автокредитов вырос на 22,5%. При этом 47,2% от общего количества контрактов в портфеле составляют займы, выданные в 2021-2022 годах. На них же приходится и 65,8% от общего объема портфеля. Одной из причин этого является высокая оборачиваемость портфеля: при текущих объемах погашения весь текущий объем будет погашен в течение 2,5 лет". Пресс-служба Первого кредитного бюро

Также сказано, что половина всех заемщиков (или 163,6 тыс. человек) имеет текущую оставшуюся задолженность по автокредитам не более 3,6 млн тг.

При этом суммарно на них приходится лишь 19,5% от общего объема портфеля. С другой стороны, на 10% заемщиков приходится 31,8% всей текущей задолженности. Это клиенты с оставшейся суммой, превышающей 9,4 млн тг. Максимальная текущая задолженность на одного субъекта на 1 января 2023 года составляет 158,6 млн тенге.

Аналитики подчеркивают: с начала 2022 года отмечается тенденция к росту объема кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней.

По состоянию на 1 января 2023 года объем подобных займов составляет 87,9 млрд тенге, что на 34,4% больше, чем годом ранее. Доля просрочек 90+ при этом изменилась незначительно: с 5,3% в начале 2022 года до 5,8% на январь 2023 года. Но даже несмотря на это, по каждому девятому действующему кредиту допущена просрочка в 90 и более дней.

"Сейчас в портфеле с просрочкой платежей 90+ дней 22,4% суммы и 17,6% количества приходится на автокредиты, выданные до 2013 года. С другой стороны, около четверти портфеля просрочки по сумме формируют контракты, выданные в 2021 и 2022 годах", – заключили эксперты.

6 февраля в Казахстане была запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования. Известно, что по итогам первого запуска платформы в пуле зарегистрировался 761 участник в возрасте от 19 до 62 лет.