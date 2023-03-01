Главный тренер ХК "Сарыарка" Петерис Скудра поделился рецептом воспитания чемпионов

Трехкратный победитель Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой ХК "Сарыарка" продолжает свой победный марш в текущем сезоне Parimatch Pro Hokei Ligasy. В преддверии полуфинала главный тренер клуба Петерис Скудра рассказал, в чем заключается секрет воспитания настоящих чемпионов.

Подготовка

В первую очередь, это труд, который начинается задолго до старта сезона. Помимо предсезонной подготовки, ребята получали летнюю программу и проходили тесты на определение состояния хоккеистов. Исходя из этих результатов, было создано несколько групп игроков, с которыми велась определенная работа на первых этапах, чтобы игроки получили правильную нагрузку. Более подготовленные ребята идут дальше, набирают обороты. Этот процесс отбора начался в июле и продолжается до сих пор. Таким образом, посредством персонализированного подхода мы стараемся поднять уровень каждого хоккеиста и команды в целом, а игроки имеют возможность двигаться дальше в своей хоккейной карьере.

Мотивация

Нам нужны ребята с правильной мотивацией. Чемпионат Казахстана – это в какой-то мере отправная точка, от которой они отталкиваются, где набирают нужный опыт и уверенность. Они хотят расти, развиваться, хотят, чтобы их карьера шла в гору. Это очень важный аспект для нас всех и при подборе хоккеистов, и при совместной работе.

Спортсмены, которые приходят в наш клуб, понимают с первых дней, что это – чемпионская организация. Со своими традициями, со своими требованиями, где нужно подтверждать каждый день свои навыки и профессионализм, чтобы сохранить место в составе. Это все приносит нам результат.

Преданность делу

Атлеты должны гореть своим видом спорта. Я всегда говорил, что тренер не может хотеть результата больше, чем игрок. Как бы ситуация не складывалась, спортсмен должен проявлять интерес, даже фанатизм в этом вопросе. Очень приятно работать с игроками, которые "болеют" хоккеем. Поэтому я подбираю свой штат тренеров, специалистов и экспертов, которые тоже являются фанатами и готовы вкладывать неопределенное количество часов в эту работу. Все мы семейные люди, у нас у всех есть определенные обязанности перед нашими близкими, но я считаю, что самые успешные специалисты – это фанатики. Люди, которые живут хоккеем 24/7. Когда начинается сезон, хоккей для нас выходит на первое место.

Мы должны показать ребятам, чего они могут достичь, если готовы работать, жертвовать многими вещами ради своей карьеры, ради успеха. Это нормально в профессиональном спорте, и если в команде есть даже 4-5 таких человек, это уже огромный бонус. Они понимают, они слышат и стараются выжимать максимум из своей работы.

Поддержка болельщиков

В Караганде никто ничего не ждет, кроме абсолютного чемпионства. У нас прекрасная база болельщиков, с которой мы постоянно общаемся. Болельщики приходят к нам не только во время матча, но и на тренировки. Благодаря им мы можем поддерживать планку, которая была поднята здесь много лет назад. Они внушают уверенность нашим игрокам и дают нам возможность добиваться самых высоких результатов.