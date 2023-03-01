Из-за непогоды в Казахстане на 10 участках дорог ограничили движение

Фото: Zakon.kz

1 марта на 10 участках автодорог республиканского значения в двух областях введено временное ограничение движения. Как рассказали Zakon.kz в QazAvtoJol, это связано с ухудшением погодных условий.

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