Из-за непогоды в Казахстане на 10 участках дорог ограничили движение
Фото: Zakon.kz
1 марта на 10 участках автодорог республиканского значения в двух областях введено временное ограничение движения. Как рассказали Zakon.kz в QazAvtoJol, это связано с ухудшением погодных условий.
Специалисты призывают водителей воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения.
В Акмолинской области закрыто два участка:
- "Астана - Петропавловск" км 18-231 уч. Астана - Щучинск;
- "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 16-200, уч. Астана - гр. Павлодарской области.
В Павлодарской области – 8 участков:
- "Кызылорда - Павлодар" км 1258-1367, уч. Экибастуз - п. Ленинский;
- "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 200-254, уч. гр. Акмолинской обл. - п. Шидерты;
- "Кызылорда - Павлодар" км 1206-1258, уч. п. Шидерты - Экибастуз;
- "Кызылорда - Павлодар" км 1206-1135, уч. п. Шидерты - гр. Карагандинской области;
- "Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 0-152, уч. Павлодар - гр. России;
- "Павлодар - Щербакты - гр. РФ" км 0-112, уч. Павлодар - гр. России;
- "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар" км 0-40, уч. п. Ленинский - с. Енбек;
- "Ленинский - Иртышск - Русская поляна" км 0-263, уч. п. Ленинский - гр. России.
Кроме того, в полиции Павлодарской области записали для водителей обращение с предупреждением.
По информации РГП "Казгидромет", 1 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Алматы и Балхаше.
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