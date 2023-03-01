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Из-за непогоды в Казахстане на 10 участках дорог ограничили движение

ограничение закрытые дороги Фото: Zakon.kz
1 марта на 10 участках автодорог республиканского значения в двух областях введено временное ограничение движения. Как рассказали Zakon.kz в QazAvtoJol, это связано с ухудшением погодных условий.

Специалисты призывают водителей воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожного движения.

В Акмолинской области закрыто два участка:

  • "Астана - Петропавловск" км 18-231 уч. Астана - Щучинск;
  • "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 16-200, уч. Астана - гр. Павлодарской области.

В Павлодарской области – 8 участков:

  • "Кызылорда - Павлодар" км 1258-1367, уч. Экибастуз - п. Ленинский;
  • "Астана - Ерейментау - Шидерты" км 200-254, уч. гр. Акмолинской обл. - п. Шидерты;
  • "Кызылорда - Павлодар" км 1206-1258, уч. п. Шидерты - Экибастуз;
  • "Кызылорда - Павлодар" км 1206-1135, уч. п. Шидерты - гр. Карагандинской области;
  • "Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 0-152, уч. Павлодар - гр. России;
  • "Павлодар - Щербакты - гр. РФ" км 0-112, уч. Павлодар - гр. России;
  • "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар" км 0-40, уч. п. Ленинский - с. Енбек;
  • "Ленинский - Иртышск - Русская поляна" км 0-263, уч. п. Ленинский - гр. России.

Кроме того, в полиции Павлодарской области записали для водителей обращение с предупреждением.

По информации РГП "Казгидромет", 1 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Алматы и Балхаше.

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