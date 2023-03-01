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Казахстанцы завоевали еще три медали на Играх "Дети Азии-2023"

Шорт-трек Серебро Дети Азии Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанские молодые спортсмены продолжают накапливать медали на II зимних Играх "Дети Азии" в российском городе Кузбасс. В вечерней программе очередного соревновательного дня казахстанцы заработали три медали различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Две награды на счету казахстанских представителей шорт-трека, которые отличились в эстафете на 3000 метров. Вначале наши парни стала серебряными призерами, а затем настала очередь девушек, которые поднялись на третью ступень пьедестала зимних Игр "Дети Азии". 

Дети Азии Две медали

Фото: Instagram/drs_kz

Еще одну медаль бронзового качества добыла для казахстанской сборной Софья Шишкина, которая заняла третье место в прыжках с трамплина. Стоит отметить, это вторая награда для семейства Шишкиных. Сестра Софьи – Вероника Шишкина – стала победительницей в прыжках с трамплина на Первых зимних Играх "Дети Азии-2019" в Южно-Сахалинске.

Дети Азии Две медали

Фото: Instagram/drs_kz

За пять дней до окончания II зимних Игр "Дети Азии" казахстанская дружина занимает 7-е место в общекомандном зачете. В ее активе 7 медалей: 1 "золото", 3 "серебра" и 3 "бронзы". А лидером в этом рейтинге является команда Москвы, у нее 15 наград (9-2-4).

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Россия
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