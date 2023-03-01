Нацбанк обещает снижение инфляции в Казахстане до 9-12%

Согласно отчету Нацбанка, в январе инфляция продолжила расти и достигла почти 21%. До конца года, по прогнозам банка, инфляция снизится до 9-12%, сообщает Zakon.kz.

Нацбанк РК прогнозирует, что в базовом сценарии в 2024 году инфляция сложится в пределах 6-8%, а еще через год не превысит 4-6%.

Улучшение прогнозов инфляции, по данным банка, связано с возможным снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.

"Ожидается даже ощутимый рост экономики. Так, в 2023-2025 годах он должен составить 3,5-4,5%".

Есть и проблемы. К примеру, Нацбанк считает возможным проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам. Также сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары, кроме того, дополнительные риски связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов бюджета, ослабления рубля и санкций.

Нацбанк предупреждает, что эти факторы не учтены в базовых сценариях. Поэтому их реализация, конечно, может стать причиной изменения в прогнозах.

Дулат Тулепов