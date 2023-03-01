Названа одна из версий крушения вертолета Ми-8 в ЗКО

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев рассказал, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение на территории Западно-Казахстанской области 23 февраля 2023 года, был новым, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Ми-8 был в эксплуатации всего лишь год, техническое состояние у него было хорошее.

"Создана комиссия с участием Авиационной администрации, работников АО "Казавиаспас", проводится расследование... Одна из версий, что, возможно (крушение вертолета произошло. - Прим. ред.), по погодным условиям". Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев

При этом он не ответил на вопрос журналистов, какие именно погодные условия могли стать причиной крушения вертолета.

"Пока не могу вам сказать. Итоги представим после завершения работы комиссии". Мереке Пшембаев





23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

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По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

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Корреспонденту Zakon.kz удалось поговорить с выжившим при крушении вертолета в ЗКО Сергеем Щегловым – ведущим инженером в "Казавиаспасе". Он рассказал, как проходил полет.

