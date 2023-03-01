Роналду объявлен лучшим футболистом февраля в Саудовской Аравии
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38-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии признан лучшим футболистом последнего месяца зимы в чемпионате Саудовской Аравии.
What a start! 🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2023
Debut goal ⚽️
Two assists 🪄
Hat-trick 🔥
Super hat-trick 🐐
Ronaldo is the player of February in @SPL 🌟
In his first month with @AlNassrFC 💪 pic.twitter.com/7lQhgwghRb
За последние четыре мачта в составе "Аль-Насра" Роналду забил восемь голов в ворота соперников, а также отдал два результативных паса.
That’s has to be our favorite moment 🤩💛 pic.twitter.com/ahdq5B6C02— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023
А в двух поединках первенства Саудовской Аравии Роналду был признан первой звездой. Сначала он оформил хет-трик в игре с "Дамаком". Затем португалец записал на свой счет покер в матче с "Аль-Вахдой" – 4:0.
Криштиану Роналду с 8 мячами ворвался в топ-5 лучших снайперов чемпионата Саудовской Аравии.