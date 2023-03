Роналду объявлен лучшим футболистом февраля в Саудовской Аравии

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



38-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии признан лучшим футболистом последнего месяца зимы в чемпионате Саудовской Аравии.

What a start! 🤩



Debut goal ⚽️

Two assists 🪄

Hat-trick 🔥

Super hat-trick 🐐



Ronaldo is the player of February in @SPL 🌟

In his first month with @AlNassrFC 💪 pic.twitter.com/7lQhgwghRb