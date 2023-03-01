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Роналду объявлен лучшим футболистом февраля в Саудовской Аравии

Футбол Лучший игрок Фото: Twitter/SPL_EN
Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил первую премию за короткое время выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Он удостоился приза "самый лучший игрок февраля", сообщает Zakon.kz.

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38-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии признан лучшим футболистом последнего месяца зимы в чемпионате Саудовской Аравии. 

За последние четыре мачта в составе "Аль-Насра" Роналду забил восемь голов в ворота соперников, а также отдал два результативных паса. 

А в двух поединках первенства Саудовской Аравии Роналду был признан первой звездой. Сначала он оформил хет-трик в игре с "Дамаком". Затем португалец записал на свой счет покер в матче с "Аль-Вахдой" – 4:0.

Криштиану Роналду с 8 мячами ворвался в топ-5 лучших снайперов чемпионата Саудовской Аравии. 

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