Роналду объявлен лучшим футболистом февраля в Саудовской Аравии

Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил первую премию за короткое время выступления в чемпионате Саудовской Аравии. Он удостоился приза "самый лучший игрок февраля", сообщает Zakon.kz.

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38-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии признан лучшим футболистом последнего месяца зимы в чемпионате Саудовской Аравии.

What a start! 🤩



Debut goal ⚽️

Two assists 🪄

Hat-trick 🔥

Super hat-trick 🐐



Ronaldo is the player of February in @SPL 🌟

In his first month with @AlNassrFC 💪 pic.twitter.com/7lQhgwghRb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2023

За последние четыре мачта в составе "Аль-Насра" Роналду забил восемь голов в ворота соперников, а также отдал два результативных паса.

That’s has to be our favorite moment 🤩💛 pic.twitter.com/ahdq5B6C02 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023

А в двух поединках первенства Саудовской Аравии Роналду был признан первой звездой. Сначала он оформил хет-трик в игре с "Дамаком". Затем португалец записал на свой счет покер в матче с "Аль-Вахдой" – 4:0.

Криштиану Роналду с 8 мячами ворвался в топ-5 лучших снайперов чемпионата Саудовской Аравии.