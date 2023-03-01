Гололед парализовал движение в Павлодарской области

В Павлодарской области из-за непогоды на трассах скопилась техника, в Павлодаре – перебои в работе общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По сообщению филиала РГП "Казгидромет", в Павлодарской области сутки действует штормовое предупреждение – с 21:00 28 февраля до 21:00 1 марта.



"На севере Павлодарской области ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В связи этим закрыты семь участков дорог республиканского и восемь – областного значения, выезд из областного центра по ряду направлений пока запрещен. С утра жители Павлодара публикуют в соцсетях видео сходов пригородных пассажирских автобусов с трасс и жалуются на перебои с движением городских маршрутов.

Школьники второй смены переведены на дистанционный формат обучения.



Также в связи с закрытием движения на республиканских и областных дорогах скапливается грузовой и легковой автотранспорт. По данным регионального департамента по ЧС, для людей организуют пункты обогрева.



"В настоящее время наблюдается скопление техники по направлению в город Экибастуз на временном блок-посту у поселка Ленинский составляет 12 автобусов, 30 грузовых и 90 легковых автомобилей. Общее количество людей – около 820 человек, из них 70 детей. Также техника скопилась по направлению в Акмолинскую область, на временном блок посту поселка Шидерты. Общее количество – 45 грузовых и 20 легковых автомобилей. Число водителей и пассажиров составляет 105 человек, из них 10 детей. По направлению в город Павлодар на временном блок-посту поселка Шидерты находятся пять грузовых и восемь легковых машин. Общее количество людей составляет 31 человек", – уточнили в региональном департаменте по ЧС.

Ночью в связи с ухудшением погодных условий приостановлено движение на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (от поселка Ленинский до города Экибастуза) для всех видов транспорта.

Нельзя двигаться по участкам дорог "Астана-Ерейментау-Щидерты" от поселка Щидерты до границы Акмолинской области, "Кызылорда-Павлодар" – от поселка Шидерты до границы Карагандинской области, "Павлодар-Успенка-РФ" – от города Павлодара до границы РФ, "Павлодар-Щербакты-РФ" – от города Павлодара до границы РФ, "Ленинский-Иртышск-Русская Поляна-РФ" – от поселка Ленинский до границы РФ и "Ленинский-Аксу-Большой Акжар" на участке до села Енбек для всех видов транспорта. Информация будет обновляться.

Ирина Адылканова