В Казахстане утверждены предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на апрель

Предельные ставки по депозитам в тенге на апрель 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне мартовских значений, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) ввиду сохранения 27 февраля 2023 года Национальным банком базовой ставки.

Так, по несрочным депозитам ставка составила 16,3%, по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев без пополнения – 17,3%, с пополнением – 16,8%. На депозиты сроком на 12 месяцем ставка составила 14,8 и 14,5%, соответственно. По депозитам на 24 месяца – 10,7 и 10,5%, соответственно.





Фото: Zakon.kz





При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных Фондом предельных ставок вознаграждения.





