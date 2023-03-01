Путин запретил иностранные слова в речи чиновников и в документах
Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и в официальных документах. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке, сообщает Zakon.kz.
Поправки вносят в закон "О государственном языке РФ". По мнению авторов закона, документ должен защитить русский язык от иностранных заимствований.
Перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов, приведут в специальных словарях. Утверждать словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.
Изменения в закон предусматривают соблюдение норм современного русского языка, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках.
К сферам, в которых обязательно использование русского языка, относятся:
- официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами;
- оформление адресов отправителей и получателей телеграмм;
- государственные и муниципальные информационные системы;
- информация, предназначенная для потребителей товаров.
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