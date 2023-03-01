Алматинцам показали оборудование и технику, используемую при разборе завалов в Турции

Жителям Алматы продемонстрировали оборудование и спецтехнику, которую использовали казахстанские спасатели при ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выставка организована ДЧС Алматы на аллее Казахского национального технического университета им. Сатпаева.



Сегодня здесь можно не просто посмотреть, но и примерить экипировку спасателей, пожарных, покрутить баранку аварийно-спасательных автомобилей, а также ощутить на себе землетрясение 5-6 баллов.

Фото: Zakon.kz

К слову, у последнего "развлечения" собралось больше всего желающих. Это мобильная платформа, имитирующая землетрясение 5-6 баллов.



Внутри все, как в доме, – люстра, шкаф, стол и даже телевизор.

Фото: Zakon.kz

В стимулятор впускали по три человека, перед этим проводили инструктаж.



"Как только человек почувствовал толчки, нужно укрыться в безопасных местах. Внутри стимулятора – это место под столом и наружный угол. Рядом с мебелью стоять нельзя, потому что есть возможность того, что она упадет на человека", – рассказала начальник отдела информатизации и цифровизации Национального учебного центра подготовки и обучения в сфере гражданской защиты Аида Сатарбаева.





Здесь же неподалеку представители Красного полумесяца Казахстана наглядно продемонстрировали, что желательно иметь в "тревожном чемоданчике".

Стоит отметить, что точного списка необходимых вещей нет. Но спасатели рекомендуют заранее подготовить и сложить в сумку: документы, аптечку, консервы, средства гигиены, запасную одежду, радио, батарейки, инструменты.

"Каждый "тревожный чемоданчик" укомплектовывает по-своему, желательно, чтобы это была более светлая сумка со светоотражающими элементами. Обязательно положите радио, оно служит для приема сигнала от ДЧС, потому что сотовая связь может не работать. Фольгированное или термоодеяло. Аптечка первой помощи и аптечка перевязочных материалов. Также у вас должна быть канистра воды", – отметил сотрудник Красного полумесяца Казахстана Роман.

Фото: Zakon.kz

Напомним, около 100 казахстанских спасателей отправились в эпицентр землетрясений в Турции, чтобы оказать помощь пострадавшим. С собой они взяли специальное оборудование, технику, пневмомодульные палатки, гидравлические спасательные инструменты.



Сегодня главный спасатель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Адильхан Балтабай рассказал, какие инструменты помогли в разборе завалов в Турции.

Отметим, что вес и размер у оборудования немаленький. Каждое весит от 5 до 20 кг, в зависимости от модели и функционала.

Фото: ДЧС Алматы

"В нашем отряде есть аккумуляторное оборудование – расширители, резаки. Есть гидравлические инструменты, комбинированные инструменты – комби резак. Он режет, расширяет, стягивает, сжимает. Расширитель для подъема груза до 40 тонн. Гидроклин для раскрытия щелей, домкрат, который поднимает 22 тонны. Имеются специальные подушки для больших грузов – 40,60 тонны. Они работают на сжатом воздухе", – рассказал Адильхан Балтабай.

Здесь же демонстрируют спецодежду, водолазное снаряжение, химзащиту.

Фото: Zakon.kz

В сегодняшней выставке также принимают участие разработчики приложения Darmen.



Приложение запустили в пилотном режиме еще в 2019 году. Оно информирует жителей о закрытии и открытии трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях.

В 2023 году Darmen планируют подключить к системе раннего оповещения о землетрясениях, паводках, селях и оползнях.

"Опыт Турции показал, что землетрясение может произойти не только ночью, но и днем. Если будет идти превышение допустимых параметров, то автоматически, минуя человеческий фактор, граждане смогут получать оповещение. В сообщении будет написано о землетрясении, ну и дополнительно размещена памятка", – рассказал исполнительный директор компании "I2NIK" Владимир Кучкин.

Фото: Zakon.kz

При оповещении об опасных землетрясениях телефон будет выводиться из спящего режима и появится звуковой сигнал.



Ранее мы рассказали историю одного спасателя-кинолога и его четвероногого друга Джейкоба, благодаря которому удалось найти под завалами в Турции живых пострадавших.