В Казахстане туристский взнос для иностранцев сделают фиксированным

НПП "Атамекен" сообщила о договоренности с Минкультуры и спорта о том, что в действующие правила по взиманию туристского взноса для иностранцев будут внесены изменения и он станет фиксированным, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в НПП, принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную.

Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) – для остальных регионов.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов. Благодаря НПП, Центру развития городского туризма и Казахстанской туристской ассоциации был оперативно мобилизован рынок, с которым проведены обсуждения и собраны все предложения.

"Было принято несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП для удобства гостей и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", – отметил Ержан Еркинбаев.

По его словам, вопрос по внесению изменений в постановление правительства РК займет порядка 1-1,5 месяцев, и до конца года будет отработан вопрос по внесению изменений в законодательство.

Кроме того, планируется исключить детско-оздоровительные центры, гостиницы при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев.

Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок по предоставлению сведений в МИО по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания.

Также отельеры обеспокоены отсутствием четкого механизма по налоговому и бухгалтерскому администрированию.



Между тем в НПП отметили, что до внесения изменений в соответствующие подзаконные акты в населенных пунктах, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.