В Казахстане туристский взнос для иностранцев сделают фиксированным
Как пояснили в НПП, принято концептуальное решение по замене процентной ставки туристского взноса для иностранцев Bed Tax на фиксированную.
Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) – для остальных регионов.
Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев отметил, что при введении нормы у бизнеса возникла масса вопросов. Благодаря НПП, Центру развития городского туризма и Казахстанской туристской ассоциации был оперативно мобилизован рынок, с которым проведены обсуждения и собраны все предложения.
"Было принято несколько глобальных решений, вместо процентной ставки будет применена фиксированная ставка. Есть ряд предложений по изменению в отраслевой закон. На данный момент у нас стоит задача оперативно внести изменения в правила совместно с НПП для удобства гостей и чтобы у отельеров в операционном плане не возникали трудности", – отметил Ержан Еркинбаев.
По его словам, вопрос по внесению изменений в постановление правительства РК займет порядка 1-1,5 месяцев, и до конца года будет отработан вопрос по внесению изменений в законодательство.
Кроме того, планируется исключить детско-оздоровительные центры, гостиницы при объектах придорожного сервиса из списка операторов туристского взноса для иностранцев.
Для облегчения работы операторов предлагается изменить форму и срок по предоставлению сведений в МИО по учету уплаченного туристского взноса, будут рассмотрены предложения по освобождению от уплаты сбора детей до 18 лет, взимание взноса только в течение первых 14 дней проживания.
Также отельеры обеспокоены отсутствием четкого механизма по налоговому и бухгалтерскому администрированию.
Между тем в НПП отметили, что до внесения изменений в соответствующие подзаконные акты в населенных пунктах, где уже были приняты решения маслихатов по утверждению туристского взноса, места размещения будут придерживаться действующих правил.