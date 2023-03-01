В Новой Бухтарме за заросшие бурьяном участки просят миллионы

Сейчас в регионе идет процесс изъятия земельных участков в поселке Новая Бухтарма для дальнейшего устройства местного Арбата в рамках реализации масштабного туристического проекта.

Напомним, что по инициативе акима области Даниала Ахметова в этом году Новую Бухтарму ждет кардинальное преображение, после которого поселок станет туристическим центром на побережье. Здесь планируется провести благоустройство, освещение, отремонтировать дороги, обустроить пешеходные и велодорожки, построить торговый и развлекательный центры, а также установить детские и спортивные площадки. В общем, сделать все, чтобы поселок максимально соответствовал всем запросам как местных жителей, так и приезжих туристов.



Как отметили в пресс-центре ВКО, однако не всем нравятся такие далеко идущие планы местной исполнительной власти. Для строительства Арбата необходимо изъять в государственную собственность 103 участка, и большая часть владельцев уже согласились на альтернативное предложение получить другие земли взамен.

Тем более что обмен будет равноценный, поскольку альтернативные участки расположены приблизительно в 500 метрах от отчуждаемых в пользу государства. Но есть владельцы, которые требуют за свои заросшие бурьяном участки, на которых нет ни строений, ни насаждений, ни какой-либо инфраструктуры, несоизмеримые суммы. По информации акимата района Алтай, ни на одном из 103 "отрезков" земель нет построек.

32 из них уже приняты в госсобственность, по 36 начата процедура изъятия для государственных нужд, 35 ранее находились на учете как бесхозные, их судьба решается через суд. Отметим, что пока не был озвучен план благоустройства Новой Бухтармы, все эти участки были заброшены, а их владельцы десятилетиями не делали ничего, чтобы привести их в порядок. Лишь на некоторых высаживали картофель. Теперь же, по мнению нескольких хозяев, их участки стали просто золотыми. А ведь активное строительство на побережье Бухтарминского водохранилища велось практически всегда, и земли были в цене. Отчего же раньше эти участки вдоль дороги никого не интересовали, а теперь вокруг них такой ажиотаж?

По неофициальной информации, несколько участков недавно приобрели в собственность жители других регионов, и сейчас их основная цель – перепродать подороже, чтобы получить личную финансовую выгоду. Выходит, как только государство презентовало проект по благоустройству Новой Бухтармы, "предприимчивым" людям стало понятно, что от перепродажи участка под проект можно заработать.

Однако, как подчеркнул глава региона Даниал Ахметов, все процедуры будут проходить строго в рамках закона. Независимая комиссия даст оценку рыночной стоимости этих участков, и это будет максимальная сумма, на которую смогут рассчитывать их владельцы.