Я спросил у ясеня: разрешат ли в Казахстане вырубку двух редких пород деревьев

11 февраля правительство приняло постановление, согласно которому из перечня пород деревьев, незаконная порубка которых требует возмещения ущерба, исключили дуб и ясень. Чтобы выяснить причины такого нововведения, редакция Zakon.kz обратилась за разъяснением в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан" внесены изменения и дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства республики.

В документе говорится, что вводится ответственность за незаконное возведение построек в лесах Казахстана, но вместе с тем из перечня пород деревьев, произрастающих в черте городов или населенных пунктов, за незаконную порубку, уничтожение и повреждение которых должен возмещаться ущерб, исключили дуб и ясень.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на официальный запрос ответили следующее:

"Породы дуб и ясень не исключены из "Базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан", утвержденных Постановлением Правительства РК от 31 мая 2007 года № 441, и расположены в 1 разделе Базовых ставок. Кроме того, согласно Постановлению Правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034 "Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных", "дуб обыкновенный" и ясень согдийский" включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, то есть ущерб за данные виды деревьев предусмотрен в разделе 3 данного постановления" Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

В ведомстве уточнили, что в указанных документах есть размеры возмещения вреда для древесных пород "дуб" и "ясень", в частности, предусмотрена ответственность за повреждение или уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РК, в размере 1000 МРП (а это 3 450 000 тг. на март 2023 года) за каждый экземпляр дерева, поэтому прогноз об исчезновении дуба необоснован.

Между тем официально данное постановление "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан" никто не отменял.

Фото: скриншот постановления

Ранее в этом списке присутствовали дуб и ясень. После внесенных поправок они исключены из перечня.

В комитете напомнили, что бесконтрольная вырубка краснокнижных древесных пород защищена действующим законодательством.

"В соответствии с Уголовным кодексом незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений и животных, их частями или дериватами наказываются крупным штрафом, общественными работами, ограничением либо лишением свободы на срок до трех лет". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Уточняется, что на землях государственного лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Казахстана контроль за самовольную рубку древесных и кустарниковых пород возложен на государственных инспекторов лесного хозяйства и животного мира и государственную лесную охрану. На других категориях земель контроль возложен на местные исполнительные органы (акиматы).

В ведомстве отметили, что в Казахстане ареал естественного распространения древесной породы "дуб обыкновенный" находится в Западно-Казахстанской области на площади 2364 гектара. По итогам лесоустроительных работ состояние дубовых насаждений оценено как удовлетворительное.

Кроме того, в комитете объяснили, куда обращаться с жалобами горожанам в случае, если они заметят вырубку деревьев.

"В случае обнаружения вырубки деревьев необходимо звонить по номерам 112, 102. Если есть возможность определить, на какой категории земель происходят противоправные действия, то в случае порубки на землях государственного лесного фонда необходимо обратиться к лесовладельцам или в Областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, на других категориях земель – в местные исполнительные органы". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Заведующий отделом биологических методов защиты растений Института защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев рассказал, что Казахстан – малолесистое государство, всего 11% территории покрыто лесом, при этом степень лесистости составляет 4,6%, то есть очень низкая, характерная для степи. Поэтому деревья и кустарники следует только беречь, увеличивая лесистость.

"Есть программа президента на 5 лет – высадить 2 млрд деревьев в лесах и 15 млн – в населенных пунктах. В Уральске есть дубравы – рощи с ценными породами дубов, с плотной древесиной. Это вековое каменное дерево, дающее большое количество кислорода наряду с тополем. Такие деревья нужно сохранять. Например, дубы – у них свои микроорганизмы в почве появляются, например, трюфельные грибы в корнях. Там, где росли дубы, нужно и высаживать молодые дубки: почва для них благоприятная. Другие деревья приносят пользу окружающей среде своими семенами, листьями, плодами". Нуржан Мухамадиев

По словам биолога, каждое дерево по-своему полезно. Только в Алматы очень много разновидностей ясеня, и он не менее ценен, чем дуб.



"Ясень распространен в Чарынском каньоне. Чарынская ясеневая роща расположена в пойме реки Чарын – в Чарынском парке. На территории этой реликтовой рощи произрастает в основном ясень согдианский. И это тоже краснокнижное дерево. В городе растет много видов этих деревьев, и они очень ценные". Нуржан Мухамадиев

При этом эксперт пояснил, что из древесных пород, вырубка которых не нанесет ущерба, можно назвать клен ясенелистный.

"Лесники его считают сорняком. Родина – Америка, где его также считают сорняком. Считается, что он не приносит пользы и нужно от него избавляться. У него много семян, под ним практически не растет трава, так он не пропускает дождевые капли. Разновидностей клена очень много, есть ценные породы, такие как остролистный". Нуржан Мухамадиев

Как отмечают врачи, пыльца мужских экземпляров клена ясенелистного является сильным аллергеном в период весеннего цветения.

Но эксперт почеркнул, что это не означает, что какой-то вид деревьев можно бесконтрольно рубить и выкорчевывать. В нашей стране предусмотрено наказание за незаконную вырубку зеленых насаждений.

За нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений и незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 381-1 и 386 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

Специалист заключил, что если дубы и ясени будут вырубать, это нанесет большой урон природе. Они поглощают углекислый газ и выделяют много кислорода.

Казахстан присоединился к Декларации о лесах и землепользовании, принятой на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26). Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в ОАЭ. Кроме того, в стране запущен масштабный проект по посадке двух миллиардов деревьев к 2025 году.

В прошлом году было посажено 282 миллиона деревьев, в этом году планируется посадить еще 410 миллионов.

Отсюда возникает вопрос: если руководство страны нацелено на озеленение, почему создается среда для незаконной вырубки ценных видов деревьев?