Сотрудница КТЖ присвоила 82 млн тенге

Сотрудники Алматинской транспортной прокуратуры в ходе изучения бухгалтерских материалов выявили факт хищения должностным лицом филиала "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение дороги" денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В пресс-релизе ведомства говорится, что "должностным лицом "К" на банковские счета получателей, не являющихся работниками филиала, были перечислены отпускные выплаты на сумму более 82 млн тенге".



Деньги женщина растратила на собственные нужды.

"Материалы по данному факту направлены в службу экономических расследований для принятия процессуального решения, по которым начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, т.е. присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере". Пресс-служба Алматинской транспортной прокуратуры

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы от 17 января 2023 года должностное лицо "К" признана виновной и осуждена к 7 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных должностей, сроком на 5 лет.



Приговор вступил в законную силу. Причиненный материальный ущерб полностью возмещен.

Ранее Генпрокуратура сняла с бизнесмена подозрение в совершении преступления в составе ОПГ.