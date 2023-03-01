Баланс макрофинансовых рисков в Казахстане все еще смещен в сторону ухудшения

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало отчет "Рост в условиях риска" за 4 квартал 2022 года, где отмечено сокращение неблагоприятных рисков, но при этом баланс все еще смещен в сторону ухудшения макрофинансовых условий, сообщает Zakon.kz.

В отчете Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка "Рост в условиях риска" за 4 квартал 2022 года, разработанном по модели Growth at Risk (GaR), оценивается состояние внешних и внутренних макрофинансовых условий развития экономики страны и их влияние на распределение условного роста ВВП Казахстана в кратко- и среднесрочной перспективе.

К слову, модель GaR позволяет также оценить вероятность отрицательного роста на заданном временном горизонте и дает возможность применить различные сценарии для оценки воздействия гипотетических шоков на распределение будущего роста ВВП.

На пике инфляции и геополитических рисков

В отчете отмечено, как в 4 квартале 2022 года глобальная экономика, развивавшаяся в условиях геополитической напряженности, ускорения замедления роста Китая из-за COVID-19 и продолжения ужесточения условий финансирования в мире, оказала влияние на экономику Казахстана.

По мнению экспертов АРРФР, происходящие в глобальной экономике события могут оказать сдерживающий эффект на экономику Казахстана в кратко- и среднесрочном периоде.

"Рост экономики в 4 квартале 2022 года в годовом выражении составил 3,2% г/г по сравнению с 3,3% г/г в 3 квартале 2022 года", – говорится в отчете АРРФР.

В целом экономический рост в 4 кв. 2022 года в Казахстане был обеспечен за счет роста в строительстве, торговле и сельском хозяйстве. Курс тенге к доллару США укрепился с 475,4 тенге/доллар в 3 кв. 2022 года до 468 тенге/доллар в 4 кв. 2022 года, а к российскому рублю – с 8,0 тенге до 7,5 тенге за 1 рубль. При этом годовая инфляция ускорилась с 17,7% в сентябре до 20,3% в декабре 2022 года. Ускорение роста цен наблюдалось по всем компонентам инфляции из-за удорожания факторов производства, в том числе импортных.

На казахстанскую экономику оказывали влияние следующие факторы:

Сохранение геополитической напряженности, крупные вспышки Covid-19 в Китае, низкий рост глобальной экономики.

Ценовой потолок на нефть, снижение мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Пик инфляции, сигналы о снижении темпов ужесточения условий финансирвоания в мире, ослабление позиций доллара США.

FCI демонстрирует незначительное улучшение

Отмеченные в отчете показатели сводного Индекса финансовых условий – FCI (это индикатор состояния экономики, рассчитываемый из текущих значений финансового рынка, динамики ВВП, макромодели равновесия на товарном и денежном рынках и пр. – Прим. ред.) по итогам 4-го квартала 2022 года показывает незначительное улучшение.





Фото: АРРФР

Здесь показатели FCI все еще остаются в положительной зоне, что указывает на замедление ухудшения макрофинансовых условий.

В разрезе субиндексов FCI наибольшее ужесточение демонстрировал внутренний FCI при замедлении ухудшения индексов долговой нагрузки, внешнего спроса и улучшения внешних финансовых условий.





Фото: АРРФР

Начиная с 4 кв. 2021 года в Казахстане наблюдается тенденция на ужесточение внутренних финансовых условий и сохраняется на фоне рекордных показателей инфляции и роста стоимости кредитования.

Если говорить об Индексе внешнего спроса, то по итогам 4 кв. 2022 года показатели продолжают находиться в положительной зоне, незначительно снизившись по сравнению с 3 кв. 2022 года, указывая на сохранение жестких условий.





Фото: АРРФР

Это связано с ухудшением условий торговли на фоне снижения цены на нефть и незначительного укрепления обменного курса тенге при снижении волатильности цены на нефть. По долгосрочным прогнозам, начиная с 4 кв. 2021 года индекс внешнего спроса показывает восходящую тенденцию, указывая на постепенное ослабление внешнего спроса.

Индекс долговой нагрузки отражает динамику государственного долга, долга домашних хозяйств, роста кредитов юр. и физ. лицам, капитала к активам, взвешенным по рискам. В краткосрочной перспективе наблюдается незначительное снижение значения индекса на 0,3 пункта до (-)1,3 с (-)0,9 в 3 кв. 2022 года. В то же время ожидается улучшение условий по долговой нагрузке в связи с замедлением темпов роста кредитования населения на фоне повышения ставок вознаграждения.

Согласно отчету агентства, ухудшение макрофинансовых условий в 4 кв. 2022 года снижает условный рост ВВП на 0,1 п.п. через год и на 0,8 п.п. в среднесрочном периоде. По прогнозам экспертов агентства, в краткосрочной перспективе вероятность условного роста ВВП в Казахстане через год может составить 7%, а в среднесрочной перспективе – 18%.

Сценарный анализ показал, что негативные шоки от цен на нефть и процентной ставки ФРС увеличивают вероятность экономического спада. В краткосрочном периоде увеличение ставки ФРС на 20% окажет незначительное влияние на условный средний рост ВВП. Снижение цены на нефть на 20% может привести к снижению условного среднего роста ВВП на 1,2 п.п.

В среднесрочном горизонте повышение ставки ФРС на 20% может оказать отрицательное влияние на условный рост ВВП (-0,1 п.п.). В то же время в среднесрочном периоде отрицательный эффект от шока снижения цены на нефть сокращается до 0,5 п.п.

В условиях, когда баланс рисков по-прежнему смещен в сторону ухудшения макрофинансовых условий, как отмечено в отчете АРРФР, государственным органам необходимо продолжить работу по снижению роста инфляции и цен на недвижимость, которые несут риски для социальной и финансовой стабильности. Также необходимо определить меры по минимизации негативных эффектов от ожидаемых внешних шоков и сокращения внешнего спроса.



