Российский врач-эндокринолог Наталья Сорокина рассказала, почему весной меняются настроение и самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном, который может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времен года, пишут "Известия".

"Весна – любимое для многих время года. Именно в этот период человек начинает воспринимать окружающий мир иначе, чем обычно. Поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном. Он может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времен года. В весеннее время пикам подвержены уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, прогестерона и пролактина, мелатонина, серотонина, кортизола", – пояснила специалист.

Также весной отмечается нарастание соматотропного гормона, который отвечает за поддержание оптимального уровня массы тела. Из-за этого люди быстрее худеют, а у детей отмечается интенсивный рост тела. При этом половые гормоны (тестостерон и эстрогены) выходят на пики не весной, а летом.

"Именно на лето приходится максимум половой активности людей, живущих в северном полушарии. И действительно, по статистике, больше беременностей приходится на конец лета и начало осени, чем на весну. И соответственно, максимум рождаемости в Европе на протяжении многих столетий наблюдается в конце зимы – марте. Даже первая менструация у молодых девушек чаще фиксируется летом и зимой, чем весной", – уточнила Сорокина.

Как отметила врач, мелатонин, выработка которого достигает пика весной, отвечает за быстрое засыпание и качественный сон, нормализует его ритмы. Однако в это время увеличивается продолжительность светового дня, а этот гормон вырабатывается только в темное время суток.

В свою очередь серотонин дарит человеку бодрость и хорошее настроение. Кортизол же оказывает сложное влияние на организм: регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон.

По словам врача, здоровому человеку не требуется лечение в связи с гормональными изменениями, которые наблюдаются весной. Однако нужно соблюдать некоторые меры профилактики, а именно – не нарушать режим дня, хорошо высыпаться, избегать любых стрессовых ситуаций, сбалансированно питаться, вести физически активный образ жизни. В то же время к специалисту следует обратиться при чрезмерном повышении либидо, агрессивности поведения, а также при скачках веса и существенном изменении аппетита.

Кроме того, при наличии некоторых болезней весенние колебания гормонов могут оказать значительное негативное влияние. В их числе хронические заболевания (язва, гастрит, проблемы с сердцем, сахарный диабет) и некоторые психические расстройства. Эти состояния могут обостряться из-за изменившегося гормонального фона, добавила врач.