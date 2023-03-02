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Врач опроверг миф о пользе чеснока для укрепления иммунитета

Врач опроверг миф о пользе чеснока для укрепления иммунитета Фото: pixabay
Специалист опроверг распространенный миф о пользе чеснока для иммунитета, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук Андрей Тяжельников в интервью Lenta.ru отметил, что есть врожденный иммунитет, реагирующий на проникновение любых чужеродных микроорганизмов. А есть приобретенный иммунитет. Он вырабатывается, реагируя на конкретного возбудителя, запоминает его и впоследствии помогает организму справиться, если придется вновь с ним столкнуться. Его получают в том числе от прививок.

В первую очередь специалист опроверг распространенный миф о пользе чеснока для иммунитета.

По словам врача, витамин С, кисломолочные продукты и чеснок дают множество полезных вещей организму и в какой-то степени действительно поддерживают здоровье. Однако эти продукты совершенно бесполезны при значительном снижении иммунитета. Они могут только усугубить ситуацию, вызвав на фоне вирусной болезни еще и расстройство ЖКТ.

Еще одним заблуждением является уверенность, что прием лекарств "отучает" иммунную систему работать самостоятельно. Она защищает организм, но без помощи препаратов не может бороться со многими заболеваниями. Снижение иммунитета после болезни является следствием не приема лекарств, а воздействия инфекции, и через некоторое время силы организма восстанавливаются, объяснил врач.

"Однако и занятия спортом, и закаливающие процедуры должны быть длительными, системными и не изнуряющими. Начать обливаться холодной водой в период заболеваний, чтобы поднять иммунитет, — большое заблуждение". Доктор медицинских наук Андрей Тяжельников

Врач добавил: обычно иммунитет снижается из-за плохой экологии, несбалансированного питания, стресса и постоянного переутомления. Также на состояние человека негативно влияют вредные привычки и тяжелые заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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