Синоптики рассказали, где в РК ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

По информации специалистов РГП "Казгидромет", 2 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Такие метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили, что в ближайшие трое суток в Казахстане ожидается зимняя погода.