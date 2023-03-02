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Синоптики рассказали, где в РК ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Синоптики рассказали, где ожидаются неблагоприятные метеорологические условия Фото: pixabay
По информации специалистов РГП "Казгидромет", 2 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Такие метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили, что в ближайшие трое суток в Казахстане ожидается зимняя погода.

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