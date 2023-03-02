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Антитеррористические учения пройдут 2 марта в Актау

Антитеррористические учения пройдут 2 марта в Актау Фото: Instagram.com/mangistaupd/
В Департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в четверг, 2 марта, в Актау пройдут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, учения пройдут в районе городского акимата (4 микрорайон).

В период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.

Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах.

"Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие", – говорится в сообщении ДП области.

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