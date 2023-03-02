"АрселорМиттал Темиртау" продолжает обновлять парк технологического транспорта
"Мы давно ждали эти краны, они позволят выполнять работы безопасно – это самое главное. В рамках программы по техническому перевооружению УТТ в прошлом году мы получили много техники. В этом году это только первый транш. Парк пассажирских и грузовых перевозок уже существенно обновлен".Исполняющий обязанности директора Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай
Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Новая техника создавалась по самым современным разработкам: в кабине водителя – управляющая компьютеризированная система, а сама кабина – полноразмерного типа, с климатической системой и широким обзором – обеспечит оператору комфортную работу. Сочетание в конструкции мобильности и инновационной гидравлической системы увеличивает производительность крана.
"Сегодня мы получили три новые машины, которые зарекомендовали себя на рынке как надежная техника. Вылет стрелы у данного автокрана в пределах 35–40 м, что позволяет нам закрыть в Угольном департаменте все позиции для производства".Болат Куленов, начальник УТТ Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Ключи от новых машин вручили в торжественной обстановке водителям. Машинист автокрана с более чем 20-летним стажем Владимир Квитов новой технике рад, так же как и его коллеги. Улучшенные характеристики приборов позволят проводить манипуляции эффективнее и безопаснее.
"Все приборы работают, ветродуи показывают силу ветра, видна грузоподъемность, АГП, все отлично работает. Машина хорошая и более безопасная".Владимир Квитов
Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Стоит отметить, что следующее обновление транспортного парка планируется уже в марте: ожидаются шесть новых большегрузных самосвалов и 12 автобусов.