"АрселорМиттал Темиртау" продолжает обновлять парк технологического транспорта

Новые 25-тонные автокраны, предназначенные для грузовых, строительных, дорожных и других работ, полностью закроют потребность Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

"Мы давно ждали эти краны, они позволят выполнять работы безопасно – это самое главное. В рамках программы по техническому перевооружению УТТ в прошлом году мы получили много техники. В этом году это только первый транш. Парк пассажирских и грузовых перевозок уже существенно обновлен". Исполняющий обязанности директора Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Новая техника создавалась по самым современным разработкам: в кабине водителя – управляющая компьютеризированная система, а сама кабина – полноразмерного типа, с климатической системой и широким обзором – обеспечит оператору комфортную работу. Сочетание в конструкции мобильности и инновационной гидравлической системы увеличивает производительность крана.

"Сегодня мы получили три новые машины, которые зарекомендовали себя на рынке как надежная техника. Вылет стрелы у данного автокрана в пределах 35–40 м, что позволяет нам закрыть в Угольном департаменте все позиции для производства". Болат Куленов, начальник УТТ Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Ключи от новых машин вручили в торжественной обстановке водителям. Машинист автокрана с более чем 20-летним стажем Владимир Квитов новой технике рад, так же как и его коллеги. Улучшенные характеристики приборов позволят проводить манипуляции эффективнее и безопаснее.



"Все приборы работают, ветродуи показывают силу ветра, видна грузоподъемность, АГП, все отлично работает. Машина хорошая и более безопасная". Владимир Квитов





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Стоит отметить, что следующее обновление транспортного парка планируется уже в марте: ожидаются шесть новых большегрузных самосвалов и 12 автобусов.

