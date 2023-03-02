Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"АрселорМиттал Темиртау" продолжает обновлять парк технологического транспорта

"АрселорМиттал Темиртау" продолжает обновлять парк технологического транспорта Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"
Новые 25-тонные автокраны, предназначенные для грузовых, строительных, дорожных и других работ, полностью закроют потребность Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".
"Мы давно ждали эти краны, они позволят выполнять работы безопасно – это самое главное. В рамках программы по техническому перевооружению УТТ в прошлом году мы получили много техники. В этом году это только первый транш. Парк пассажирских и грузовых перевозок уже существенно обновлен".Исполняющий обязанности директора Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай


Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Новая техника создавалась по самым современным разработкам: в кабине водителя – управляющая компьютеризированная система, а сама кабина – полноразмерного типа, с климатической системой и широким обзором – обеспечит оператору комфортную работу. Сочетание в конструкции мобильности и инновационной гидравлической системы увеличивает производительность крана.

"Сегодня мы получили три новые машины, которые зарекомендовали себя на рынке как надежная техника. Вылет стрелы у данного автокрана в пределах 35–40 м, что позволяет нам закрыть в Угольном департаменте все позиции для производства".Болат Куленов, начальник УТТ Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау"


Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Ключи от новых машин вручили в торжественной обстановке водителям. Машинист автокрана с более чем 20-летним стажем Владимир Квитов новой технике рад, так же как и его коллеги. Улучшенные характеристики приборов позволят проводить манипуляции эффективнее и безопаснее.

"Все приборы работают, ветродуи показывают силу ветра, видна грузоподъемность, АГП, все отлично работает. Машина хорошая и более безопасная".Владимир Квитов


Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Стоит отметить, что следующее обновление транспортного парка планируется уже в марте: ожидаются шесть новых большегрузных самосвалов и 12 автобусов.

Читайте также

Сколько денег изъяли у коррупционеров и куда их направят

Сколько собак служат в казахстанской полиции

Минфин ожидает снижения цен на товары в Казахстане

Анастасия Московчук
АрселорМиттал Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
разработана новая форма осужденных
В Казахстане разработали новую форму одежды для осужденных
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления