Жертвам пыток и тяжких преступлений выплатили порядка 312 млн тенге – Генпрокуратура
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2 марта в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что из Фонда компенсации жертвам пыток и тяжких преступлений выплатили порядка 312 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что выплаты стали осуществлять с 1 июля 2020 года.
Получателями помощи являются:
- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;
- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
- лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.
Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП (по ч.1 и 2 ст. 146 УК) и 40 МРП (по ч. 3 ст. 146 УК).
Для получения компенсации потерпевшему необходимо предоставить:
- Заявление потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего.
- Копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации.
- Сведения о номере банковского счета потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
- Копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим.
- Копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего.
- В случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего.
"Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Стоит отметить, что фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц.
Цель фонда – поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.
В августе 2022 правозащитник заявил, что лишь 3% дел о пытках в колониях доходит до суда.
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