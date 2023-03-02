Жертвам пыток и тяжких преступлений выплатили порядка 312 млн тенге – Генпрокуратура

2 марта в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что из Фонда компенсации жертвам пыток и тяжких преступлений выплатили порядка 312 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что выплаты стали осуществлять с 1 июля 2020 года.

Получателями помощи являются:

несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;

лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего.

Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП (по ч.1 и 2 ст. 146 УК) и 40 МРП (по ч. 3 ст. 146 УК).



Для получения компенсации потерпевшему необходимо предоставить:

Заявление потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего. Копии документа, удостоверяющего личность потерпевшего, либо документов, подтверждающих личность и право лица, наделенного правами потерпевшего, на получение компенсации. Сведения о номере банковского счета потерпевшего либо лица, наделенного правами потерпевшего, открытого в банках и (или) организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим. Копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего. В случае смерти потерпевшего – копии свидетельства о его смерти или иного документа, подтверждающего смерть потерпевшего.



"Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Стоит отметить, что фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц.

Цель фонда – поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.

В августе 2022 правозащитник заявил, что лишь 3% дел о пытках в колониях доходит до суда.