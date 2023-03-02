Ипотека для 95-летних: в Китае банки пытаются оживить рынок жилья

В попытке стимулировать ослабевающий рынок жилья Китая банки в некоторых городах увеличивают верхний возрастной предел для ипотечных кредитов до 80-95 лет, сообщает Zakon.kz.

Некоторые банки в Пекине, Ханчжоу и других крупных городах начали предлагать пожилым клиентам так называемые "эстафетные кредиты", которые перейдут их детям, сообщает The Guardian.

Ипотечные продукты различаются по специфике, некоторые из них могут охватывать несколько поколений.



В пекинском отделении Bank of Communications сообщили, что заемщики в возрасте до 70 лет могут взять ипотеку на 25 лет при условии, что она перейдет их детям и будет подстрахована суммой, превышающей минимальный ежемесячный доход.

Полагается, что эти меры должны помочь оживить падающий рынок жилья в Китае. Цены на жилье резко упали в 2022 году, и аналитики расходятся во мнениях относительно того, насколько восстановится сектор в 2023 году. Доверие к рынку остается шатким. В последние годы правительство борется с "безрассудным кредитованием в жилищном секторе" в рамках инициативы Си Цзиньпина "Общее процветание".

В прошлом году правительственные ограничения на заимствования вызвали кризис денежного потока у застройщиков. Несколько компаний приостановили строительство новых домов, оставив людей без жилья, на которое они взяли ипотечные кредиты.

Аналитик исследовательского института Trivium China Янц Чианг отметил, что некоторые местные органы власти также сняли ограничения на приобретение нескольких объектов недвижимости в качестве инвестиций. По его мнению, такой шаг действительно поможет оживить спрос на жилье, но вызовет другие осложнения из-за противоречий с постулатом Си Цзиньпина о том, что "дома нужны для жизни".