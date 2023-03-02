"Возвращаюсь": Макгрегор опубликовал видео с тренировки

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор на странице в Instagram 2 марта опубликовал видео и фотографию с тренировки. Также он сообщил, что готовится к возвращению в октагон, сообщает Zakon.kz.

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"Работаю с великим Стивом Томпсоном. Возвращаюсь в игру!" – сказано в подписи к видео.

Комментаторы с радостью восприняли публикации.

"Мастер-класс от Конора".

Не могу дождаться.

Это меня радует.

Король вернулся!

Хорошо выглядишь, чемпион!

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером.

Сначала Макгрегор возглавит тренерский штаб 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где его команда сразится со сборной американского бойца Майкла Чендлера. А уже по завершении сезона Конор и Майкл сами выйдут в центр октагона. Дата их боя еще не объявлена.