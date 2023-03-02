"Возвращаюсь": Макгрегор опубликовал видео с тренировки
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор на странице в Instagram 2 марта опубликовал видео и фотографию с тренировки. Также он сообщил, что готовится к возвращению в октагон, сообщает Zakon.kz.
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"Работаю с великим Стивом Томпсоном. Возвращаюсь в игру!" – сказано в подписи к видео.
Комментаторы с радостью восприняли публикации.
- "Мастер-класс от Конора".
- Не могу дождаться.
- Это меня радует.
- Король вернулся!
- Хорошо выглядишь, чемпион!
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с американцем Майклом Чендлером.
Сначала Макгрегор возглавит тренерский штаб 31-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, где его команда сразится со сборной американского бойца Майкла Чендлера. А уже по завершении сезона Конор и Майкл сами выйдут в центр октагона. Дата их боя еще не объявлена.
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