Казахстанец взял "золото" мировой серии Гран-при в Дубае в толкании ядра

Казахстанец Равиль Мансурбаев одержал победу на мировой серии Гран-при на соревнованиях по толканию ядра, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Равиль выступал в категории F-46 и показал результат 14,43 метра. Соперник из Китая Уей Енлонг занял второе место с результатом 14,28 м, а кувейтский спортсмен Алсалах Абдуллах с результатом 13,39 м занял третье место.



Это третья по счету медаль казахстанцев на мировой серии Гран-при.

Ранее Руфат Хабибуллин завоевал золотую медаль в метании копья, а Дастан Мукашбеков стал серебряным призером соревнования в толкании ядра.

Мировая серия Гран-при по пара легкой атлетике прошла в Дубае с 26 февраля по 1 марта. В соревнованиях приняли участие 545 спортсменов из 61 страны мира.