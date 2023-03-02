Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

Астрологи рассказали, что 2 марта 2023 года – благоприятный день для того, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу, заняться саморазвитием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание "Пятый канал", 2 марта – это период растущей Луны в знаке Рыбы.

"В этот период всем представится возможность лучше понять свой внутренний мир, что является хорошим шагом к саморазвитию". Астрологи

Овен

Представителям этого знака зодиака рекомендуют открыть свое сердце.

Верните в вашу жизнь мягкость и нежность. Сдвиг в вашем энергетическом поле приведет в вашу жизнь людей и обстоятельства, которые будут способствовать вашему росту.

Космический совет: наполните свою жизнь любовью.

Телец

А Тельцам напомнили, что они не обязаны оправдывать ожидания окружающих их людей.

Звезды советуют уделить время себе. Посвятите себя арт-терапии, испеките ароматный пирог или неторопливо прогуляйтесь по парку.

Космический совет: забота о себе – важнее всего остального.

Близнецы

Близнецам рекомендовали поставить в приоритет отдых.

Скажите "нет" тому, что не соответствует вашим ценностям. Звезды напоминают вам о том, что нужно делать выбор в пользу себя, даже если это разочаровывает некоторых людей. И еще кое-что: ваши творческие способности, вероятно, будут литься через край до конца недели. Не забудьте уделить этому внимание.

Космический совет: пора позаботиться о себе.

Рак

Для Раков наступил период созидания и отдыха, дыхания и позволения.

Когда дело касается сердечных дел, будьте более выразительны, даже если это иногда заставляет вас чувствовать себя уязвимым. В честности – красота. Та красота, которая создаст пространство для более глубокой близости с собой и окружающими.

Космический совет: откройтесь миру, почувствуйте любовь.

Лев

Растущая Луна в Рыбах призывает Львов глубже погрузиться в свое сознание и обратить внимание на символы, которые появляются в ландшафте сновидений.

Пришло время прислушаться к своему внутреннему голосу, довериться своей интуиции и тому, куда она вас ведет.

Космический совет: обратите внимание на знаки судьбы.

Дева

Все, что хотят Девы, будет предоставлено им именно в тот момент, когда им это будет нужно.

Доверяйте тому, куда направляет вас жизнь. Звезды рекомендуют вам также отпустить прошлое, которое мешает вам начать ту жизнь, которую вы себе представляете.

Космический совет: отпустите прошлое, чтобы начать строить будущее.

Весы

Весам звезды советуют больше общаться с близкими людьми.

Сообщите им о своих желаниях и потребностях. Нет ничего страшного в том, чтобы обратиться к ним с просьбой о поддержке, которая будет вам очень кстати.

Космический совет: заручитесь поддержкой близких.

Скорпион

Скорпионам рекомендуют найти минутку, чтобы изучить людей, которыми они себя окружили.

Не все принимают ваши интересы близко к сердцу, и это то, о чем вы знаете, но не желаете признавать. Если вы чувствуете, что некоторые люди требуют вашего внимания из-за вашего статуса, вы, вероятно, правы. При этом не нужно быть суровыми или жестокими с ними. Вы можете установить определенные границы.

Космический совет: будьте более избирательны в формировании своего окружения.

Стрелец

Некоторые из Стрельцов могут испытывать чувства к тем, с кем тесно сотрудничают.

Ничего зазорного в этом нет. Отбросьте запреты и общайтесь с ними так, как велит сердце. Также звезды советуют Стрельцам проявить решимость в рабочих делах.

Космический совет: проявите решимость в деловых и сердечных делах.

Козерог

Козерогам звезды советуют перестать сомневаться в себе и подойти к сложившейся ситуации с мудростью.

Если вам нужно сделать срочный выбор, то руководствуйтесь логикой. Отдайте предпочтение тому, что принесет вам наибольшие плоды, даже если путь будет более сложным.

Космический совет: не бойтесь встать на более сложный путь. Вероятно, что в конце он таким уже казаться не будет.

Водолей

Водолеям пора пересмотреть свои границы и найти баланс между тем, сколько они отдают себе, и тем, сколько они отдают другим людям.

Задавать себе вопрос о том, как это помогает собственному росту, не является проявлением эгоизма.

Космический совет: найдите баланс между отдачей и получением.

Рыбы

Бескорыстное служение – важная тема для Рыб на сегодняшний день и до конца пребывания Луны в этом знаке.

Но это не означает, что ваши личные финансы должны каким-либо образом пострадать. Найти баланс между тем, сколько вы отдаете себе и другим людям, – ключ к вашему благополучию.

Космический совет: дарите людям больше добра.

Новость по теме Любовь, финансовые сложности и проблемы на работе: подробный гороскоп на весну

Ранее астролог рассказала, для каких трех знаков зодиака март 2023 года будет незабываемым.