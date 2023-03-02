АО "АМТ" снизит воздействие на экологию

Сегодня, 2 марта, состоялось заседание Карагандинской областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству. Тема заседания: "Повышение эффективности функционирования промышленного и экологического надзора".

Под председательством акима области Ермаганбета Булекпаева на мероприятии обсудили ход реализации проектов АО "АрселорМиттал Темиртау".



Технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал озвучил список проектов, направленных на снижение эмиссий.





Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

В настоящее время реализуется ряд крупных проектов, благодаря которым снизятся выбросы пыли оксида серы и азота:



установка современных систем газоочистки на зонах спекания на агломашинах №6 и №7;

установка электрофильтра на ЦОИ-вращающая печь №2;

установка рукавного фильтра на КДИ на АГП;

модернизация котлов ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2 с установкой современных двухступенчатых эмульгаторов;

строительство современных коксовых батарей №8, 9, соответствующих НДТ по выбросам, с последующим выводом коксовых батарей старого дизайна;

модернизация коксосортировки №2;

модернизация котлов ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2 с установкой современных двухступенчатых эмульгаторов;

оптимизация использования рудного сырья ТОО "Оркен";

строительство на КХП нового цеха химического улавливания;

строительство современных коксовых батарей №8, 9, соответствующих НДТ, с последующим выводом существующих.



С целью достижения постоянного мониторинга выбросов устанавливается система мониторинга, для золошлаковых отходов идет строительство и расширение нового хвостохранилища в рамках программы по снижению потребления и сброса водных ресурсов; разработка концепции по установке ветровых турбин общей мощностью до 150 МВт.

Также технический директор отметил, что выполнение многих проектов в рамках "Дорожной карты" только вступило в активную фазу не только из-за сложной геополитической ситуации, вследствие чего некоторые партнеры не смогли осуществить поставки для реализации намеченных проектов.

"Также мы хорошо помним COVID-19, как работали в 2020 и 2021 годах. Режим ЧС по всей стране, в том числе у нас на комбинате, большая часть работников находилась на карантине. Введенные ограничения оказали колоссальное влияние на работу подрядных организаций, а также иностранных компаний. Стало невозможным привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из-за рубежа, для проведения монтажа и наладки оборудования по заключенным ранее контрактам. Эти 1,5–2 года практически выпали из графика реализации проектов, так как возможности по выполнению АО "АрселорМиттал Темиртау" всех без исключения проектов были крайне ограничены". Константин Цимбал

Технический директор отметил, что, несмотря на эти вызовы, компания стремится выполнить все ранее незавершенные в срок мероприятия "Дорожной карты", а также внедрить новые проекты для снижения влияния на экологию в регионе.