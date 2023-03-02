Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты растений

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 2 марта ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основной целью закона является укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.







В заключении профильного комитета Сената сказано, что из-за большого объема перевозок подкарантинной продукции между двумя странами существует риск проникновения на территорию сторон карантинных объектов, распространение которых негативно сказывается на фитосанитарном состоянии территории двух стран.





Ратификация Соглашения будет способствовать:



развитию дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности Республики Казахстан и Азербайджанской Республики при перемещении подкарантинной продукции;

обмену информацией о новых нормативных актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов, также о фитосанитарном состоянии территории стран;

осуществлению сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследования и диагностирования карантинных организмов;

утверждению между сторонами требования в отношении партий ввоза подкарантинного материала.

В целом, документ направлен на обеспечение фитосанитарного контроля, необходимого для перемещаемой продукции, совместных мероприятий и взаимодействия национальных служб по карантину растений и положительно влияет на экспортный потенциал Казахстана.





Отмечается, что ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.





