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Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере защиты растений

защита Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 2 марта ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Азербайджана о сотрудничестве в области карантина и защиты растений. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основной целью закона является укрепление мер и взаимодействия по обеспечению фитосанитарной безопасности при ввозе в страну подкарантинной продукции.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что из-за большого объема перевозок подкарантинной продукции между двумя странами существует риск проникновения на территорию сторон карантинных объектов, распространение которых негативно сказывается на фитосанитарном состоянии территории двух стран.

Ратификация Соглашения будет способствовать:
  • развитию дальнейшего сотрудничества с целью обеспечения благоприятной фитосанитарной безопасности Республики Казахстан и Азербайджанской Республики при перемещении подкарантинной продукции;
  • обмену информацией о новых нормативных актах в области карантина растений и национальных перечней карантинных вредных организмов, также о фитосанитарном состоянии территории стран;
  • осуществлению сотрудничества между научными организациями по карантину растений в части обмена опытом исследования и диагностирования карантинных организмов;
  • утверждению между сторонами требования в отношении партий ввоза подкарантинного материала.
В целом, документ направлен на обеспечение фитосанитарного контроля, необходимого для перемещаемой продукции, совместных мероприятий и взаимодействия национальных служб по карантину растений и положительно влияет на экспортный потенциал Казахстана.

Отмечается, что ратификация Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета.

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