В Китае молодые супруги выбрали "лежачий" образ жизни и отказались от карьеры

У пары в возрасте 30 и 40 лет нет детей, только две кошки. Пара заявила, что они могут жить на проценты от своих сбережений, сообщает Zakon.kz.

33-летняя женщина по фамилии Чен и ее 43-летний муж живут в Шанхае, где Чен раньше работала игровым дизайнером, а ее муж занимался недвижимостью. В 2022 году они оба потеряли работу и после нескольких месяцев безуспешных поисков решили уйти и жить на 3 млн юаней сбережений (192 млн тенге), сообщает South China Morning Post.

Они не беспокоятся о своих престарелых родителях, поскольку те получают государственную пенсию и имеют медстраховку.



Чэнь и ее муж владеют квартирой в городе, машиной и не имеют долгов. Они получают около 10 тыс. юаней (620 тыс. тенге) ежемесячного дохода от процентов по банковским сбережениям.

Пара приспособилась к новому "лежачему" образу жизни под названием Tang ping. Они едят дома и не ходят в рестораны, сократили все несущественные расходы и тратят только около 6 тыс. юаней (372 тыс. тенге) в месяц. По расчетам супругов, банковских сбережений хватит на 30 лет.

"Я не хочу заводить ребенка. Я просто хочу есть, пить, веселиться и наслаждаться жизнью. После перехода на Tang ping мои нервы, которые раньше были напряжены, полностью расслабились. Я не просыпаюсь по будильнику, не беспокоюсь о сообщениях от клиентов или моего начальника. Каждый день я сплю до тех пор, пока не проснусь естественным образом. Я свободно распределяю свое время". Чэнь

Родители супругов поддержали их решение не заводить ребенка. Они рассказали, что уже слишком стары, чтобы помогать в воспитании детей.

Движение Tang ping приобрело популярность среди молодого поколения Китая в последние годы, поскольку многие из них устали от постоянной борьбы с давлением китайской культуры образования и работы в условиях жесткой конкуренции.



"Некоторые люди спрашивают нас: "А что будет, когда вам будет 70 лет?". Я отвечаю, что мы посмотрим на это, когда нам исполнится 70 лет. Будьте счастливы в данный момент. Если в результате я проживу тяжелую жизнь, то это мой выбор". Чэнь

Интернет-пользователи разделились во мнениях по поводу выбора пары в пользу раннего выхода на пенсию. Если одни завидуют их образу жизни, то другие нашли массу недостатков.

"Они очень смелые, раз приняли такое решение. Три миллиона юаней – не такая уж большая сумма", – сказал один пользователь соцсети Weibo.

"Во-первых, ни один финансовый продукт не может гарантировать им 10 тыс. юаней в месяц. Во-вторых, они не учитывают инфляцию. И наконец, их план может работать гладко только при одном важном условии, что у них не разовьется серьезная болезнь. Рассчитывать на три миллиона, чтобы прожить десятилетия, говорит об отсутствии у пары знаний в области экономики", – отметил другой.

Еще один критик отметил, что чувство безопасности возникает не от количества денег, а от того, сколько можно заработать в будущем на стабильной и хорошо оплачиваемой работе.