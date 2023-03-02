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"Очень скоро": Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов

Димаш анонсировал концерт в Алматы Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к поклонникам на странице в Instagram. Певец заинтересовал аудиторию анонсом новых концертов, сообщает Zakon.kz.

"Очень скоро повторим. Увидимся на моих следующих концертах. Вы готовы?" – гласит подпись к видео.

Видео, размещенное в соцсетях, было снято на сольном концерте артиста Stranger в Алматы.

Комментаторы единогласно отметили: "Мы всегда готовы".

  • Очень ждем твои концерты! Пусть все получится даже лучше, чем ты ожидаешь.
  • Готовы! Конечно, повторим! Ждем с нетерпением вновь встречи!
  • Ты лучший и ты это знаешь.
  • Мы хотим это повторять снова и снова! В разных краях мира. Всегда!
  • Все билеты на концерты, на самолеты куплены. Поверь, ждем даже больше, чем ты. Для нас это праздник души и счастье быть зрителями твоего триумфа.

24 февраля 2023 года Димаш Кудайберген объявил о наборе танцоров для своего тура. 

23 апреля 2022 года Димаш приезжал в Алматы: тогда он собрал полный стадион поклонников. 

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