"Очень скоро": Димаш Кудайберген заинтриговал фанатов

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к поклонникам на странице в Instagram. Певец заинтересовал аудиторию анонсом новых концертов, сообщает Zakon.kz.

"Очень скоро повторим. Увидимся на моих следующих концертах. Вы готовы?" – гласит подпись к видео.

Видео, размещенное в соцсетях, было снято на сольном концерте артиста Stranger в Алматы.

Комментаторы единогласно отметили: "Мы всегда готовы".

Очень ждем твои концерты! Пусть все получится даже лучше, чем ты ожидаешь.

Готовы! Конечно, повторим! Ждем с нетерпением вновь встречи!

Ты лучший и ты это знаешь.

Мы хотим это повторять снова и снова! В разных краях мира. Всегда!

Все билеты на концерты, на самолеты куплены. Поверь, ждем даже больше, чем ты. Для нас это праздник души и счастье быть зрителями твоего триумфа.

24 февраля 2023 года Димаш Кудайберген объявил о наборе танцоров для своего тура.

23 апреля 2022 года Димаш приезжал в Алматы: тогда он собрал полный стадион поклонников.