Помнить все: специалист рассказала, почему нужно тренировать память

Вопреки многим предубеждениям, что заметное ухудшение памяти бывает только у пожилых людей, очень часто эта проблема возникает и у молодых, и даже у детей школьного возраста. Невролог Акшолпан Шарапханова рассказала Zakon.kz, почему ухудшается память и как с этим бороться.

Большинство из нас не обращает внимания на постепенное ухудшение памяти. Обычную забывчивость человек часто списывает на усталость, рассеянность или недостаток отдыха. Но проблема в том, что со временем будет все труднее запоминать элементарные вещи. Поэтому стоит задуматься, как улучшить свою память, не усугубляя ситуации.

Человеческая память бывает разная. Например, неврологическая влияет на запоминание информации. Именно с ее помощью мы запоминаем предстоящие дела, даты или информацию. В свою очередь центральная нервная система, как "карта памяти", хранит разную информацию, в том числе эмоции, впечатления, чувства. Но обычно беспокоит забывание телефонных номеров, названий улиц, имен, фамилий. В случае регресса неврологической памяти можно забыть о важной встрече.

Как правило, чаще всего память ухудшается у трудоспособной возрастной категории. По словам невролога Центральной городской клинической больницы Алматы Акшолпан Шарапхановой, на сегодняшний день на ухудшение памяти жалуются и люди молодого возраста.

"В молодом возрасте причинами забывчивости могут служить черепно-мозговые травмы, болезни внутренних органов, заболевания щитовидной железы, неблагоприятные воздействия внешних факторов, психические расстройства, стресс, алкоголизм, курение, наркомания, нарушение режима дня, хроническая интоксикация организма, нехватка витамина, в частности, B12, перенесенная COVID-инфекция. Коронавирусная инфекция может повлиять на свертываемость крови, из-за чего она становится густой. Как следствие, головной мозг начинает плохо работать и развивается временная деменция. Чтобы восстановиться, необходимо принимать антигипоксанты и витамины". Невролог ЦГКБ Алматы Акшолпан Шарапханова

Поэтому при выявлении симптомов когнитивной дисфункции врач в первую очередь рекомендует пройти обследование у невролога, включающее при необходимости дополнительную диагностику: МРТ головного мозга, например, исследование глазного дна, а также для исключения соматических причин нарушения памяти требуется проведение лабораторных исследований, ЭКГ, УЗИ внутренних органов. При раннем обращении к врачу можно улучшить ситуацию. Лечение для каждого пациента будет индивидуальным, так как причины заболевания могут быть разными.

"Для восстановления работы мозга нужны антигипоксанты и витамины, но до этого стоит провести лабораторную диагностику, чтобы понять, какое из звеньев нарушено. Есть четкие алгоритмы. Первое, что надо проверить, это свертывающую систему крови. Если там нет нарушений, то нужно проверить обмен холестерина. Если он тоже в норме, и по данным ультразвуковой диагностики признаков атеросклероза не выявлено, то смело можно принимать антигипоксанты и ноотропы". Невролог ЦГКБ Алматы Акшолпан Шарапханова

Причины ухудшения памяти:

Влияние стресса, затяжного нервного напряжения. Мозг концентрируется на раздражителе и не может выйти из состояния чрезмерной активности.

Алкоголь негативно влияет на организм в целом. Искаженное восприятие реальности приводит к тому, что страдают разные участки мозга.

Курение ослабляет концентрацию, в результате чего рассеянность развивается быстрее.

Недостаток сна, витаминов, микроэлементов. Это не дает мозгу достаточно ресурсов для полноценного функционирования.

Врожденные особенности. Генетически у всех есть разная способность к изучению нового и способность к сохранению памяти с возрастом. Если знать свои слабые места, то можно понять, в каком направлении нужно работать.

Спешка и суета не дают человеку концентрироваться. Как результат – человек становится рассеянным и забывчивым. Не стоит постоянно жить в повышенном ритме.

Травмы и некоторые заболевания приводят к ухудшению восприятия. К таким болезням относят сердечно-сосудистые сбои и проблемы с эндокринной системой.

Упражнения для улучшения памяти

Память, как и тело, нужно тренировать и поддерживать в тонусе. Есть разные варианты, как это можно делать самостоятельно.

Назовем самые популярные и эффективные методы:

Учить стихи.

Разгадывать кроссворды.

Делать мыслительные экскурсии. Например, представить себе путь на работу или мысленно прогуляться по своей квартире. Еще лучше, если человек будет обращать внимание на детали и рассматривать отдельные объекты. Это упражнение тренирует концентрацию внимания.

Изучать иностранные языки. Один из самых эффективных способов прокачать свою память.

Решать арифметические примеры и задачи.

Играть в стратегические игры – шахматы, монополия, шашки, домино.

Читать вслух. Помимо этого, вы сможете увеличить словарный запас и улучшить дикцию.

Развитие способности запоминать начинается с младенчества, когда ребенок только начинает отличать отдельные предметы. Но если в более зрелом возрасте не продолжать заниматься, она становится слабее и со временем может начать пропадать. Нарушения памяти – очень сложная проблема, которой должны заниматься квалифицированные специалисты.