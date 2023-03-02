Почти 29 миллионов долларов составил товарооборот Актюбинской области с Азербайджаном

Показатели экономического сотрудничества между Актюбинской областью и Республикой Азербайджан свидетельствуют об имеющемся потенциале двусторонних партнерских отношений в различных сферах, сообщает Zakon.kz.

Азербайджан является важным торговым партнером Актюбинской области. Объем внешнего товарооборота в 2022 году составил 28,6 млн долларов, что в семь раз больше, чем годом ранее. В 2021 году он составлял 4,35 млн долларов, а в 2020 году всего 187,9 тыс. долларов.

"Актюбинская область в основном экспортирует феррохром, пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи в пропорции два к одному. – Прим. авт.), отходы и лом черных металлов и другое. Импортирует тростниковый сахар, соки, минеральные воды, овощи и фрукты". Азамат Кудайбергенов, зам. руководителя областного управления индустриально-инновационного развития

Если говорить в цифрах, то на экспорт в Азербайджан в прошлом году пришлось 19,43 млн долларов, на импорт – 9,24 млн долларов. В соседнее государство феррохрома поставлено на 12,3 млн долларов, пшеницы и меслина на 6,1 млн долларов, отходов и лома черных металлов – 0,6 млн долларов.

Импортировано сахара тростникового на 5,6 млн долларов, вод минеральных – 3,5 млн долларов. На сегодня в регионе зарегистрировано 20 предприятий с участием азербайджанского капитала. Большая часть их работает в сфере нефти и газа, транспорта, оптовой торговли и продовольственном секторе.

"На встрече акима области Ералы Тугжанова с исполняющим обязанности главы Генерального консульства Республики Азербайджан в городе Актау Эльчином Маммадовым обсуждались вопросы участия представителей азербайджанского бизнес-сообщества в реализации инвестпроектов. Мы рассказали гостям о резервах нашего региона, которые могли бы их заинтересовать. В частности, о минерально-сырьевой базе. Это около 170 еще не разработанных участков по области". Азамат Кудайбергенов

По его словам, аким Актюбинской области выразил заинтересованность в привлечении азербайджанских инвесторов к производству битума в регионе, либо организовать его поставки из Азербайджана. Кстати в этой стране битум производят в больших объемах и поставляют на экспорт. Также обсуждался вопрос о поставке сельскохозяйственной продукции в регион весной, чтобы избежать дефицита и резкого повышения цен.

Автор: Александр Сергеев