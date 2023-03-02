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В Павлодаре 11 частных домов остались без тепла

Павлодар Фото: Zakon.kz
Повреждение на теплотрассе произошло 2 марта на пересечении улиц Камзина — Малайсары батыра. Из-под асфальта забил фонтан воды, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Павлодарэнерго" уточнили, что прорыв произошел на сетях теплоснабжения.

"Для устранения повреждения временно приостановлено теплоснабжение в 11 частных жилых домах, трех соцобъектах и двух объектах здравоохранения", – сообщили в компании.

Ориентировочно планируют устранить повреждение и подключить теплоснабжение в 17:00. 

12 января на Павлодаре устраняли очередной порыв на тепловых сетях. Без отопления были два многоэтажных и четыре частных жилых дома.

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