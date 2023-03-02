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Законодательство РК

"Как не стыдно": сенатор возмутился ответом представителя Минэнерго

Казахстан Сенат Минэнерго Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Сенатор Султанбек Макежанов возмутился ответом на вопрос по газификации представителя Министерства энергетики на презентации законопроекта по изменению бюджета на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

На презентации законопроекта по изменениям в республиканский бюджет на 2023-2025 годы в Сенате депутат Геннадий Шиповских адресовал вопрос Министерству энергетики, почему заявку на постройку распределителей для АГРС в поселке Саксаульский Кызылординской области собираются одобрить только осенью. На его вопрос отвечала директор Департамента бюджета и финансовых процедур Министерства энергетики Дамеш Кабдушева, которая отметила ожидаемый дефицит газа в 2024 году. Депутат прервал ее ответ. И повторил свой вопрос.

"Район Арал, поселок Саксаульский. Подана заявка по внутреннему распределителю газа. Но, к сожалению, непонятно пока по одобрению, говорят, что оставляют на осень. У нас пока на осень будут выдаваться деньги, недалеко и до зимы подать. А пока будет разыгрываться (тендер. - Прим. ред.), придет зима. Что будете делать? Какая польза от того, что АГРС уже приготовлен, а распределительных сетей нет? Я об этом вас спрашиваю".Геннадий Шиповских

Она ответила, что деньги будут выделяться по мере загруженности.

"Мы перенесли в связи с дефицитом газа. Основная причина в том, что дефицит газа же".Дамеш Кабдушева

Но ее ответ опять прервал уже модератор заседания депутат Сената Султанбек Макежанов.

"Я очень сожалею, я должен вас перебить, вы неподготовленной пришли. Руководитель аппарата министерства тоже неподготовлена. Я очень сожалею, что вы сегодня вообще не готовились. Я буду вынужден по итогам нашего совещания поставить министра в известность. Очень сожалею. Что это за ответ? Как не стыдно? Мы не услышали ни одного конкретного ответа. Вы не знаете, что происходит".Султанбек Макежанов

На заседании в Сенате 2 февраля представили законопроект по корректировке республиканского бюджета на 2023-2025 годы. Планируется, что расходы увеличатся на 2,2 трлн тенге.

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