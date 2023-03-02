Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений

Казахстан введет запрет на вывоз удобрений Фото: pixabay
МИИР РК подготовил приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза аммофоса и нитрат аммония", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом на нитрат аммония и аммофос , - говорится в документе.

В пояснительной записке к документу говорится, что запрет вводится в рамках поручения, данного на  заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 22 февраля 2023 года. 

Нитрат аммония – это селитра, используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

 Аммофос – концентрированное гранулированное растворимое удобрение, также используется в сельском хозяйстве и других отраслях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 марта.

Читайте также

В Казахстане продлят запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота

Специальный налоговый режим: кто может применять, а кто нет

В Казахстане создадут институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения

Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления