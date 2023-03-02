Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений

МИИР РК подготовил приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза аммофоса и нитрат аммония", сообщает Zakon.kz.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом на нитрат аммония и аммофос , - говорится в документе.

В пояснительной записке к документу говорится, что запрет вводится в рамках поручения, данного на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) от 22 февраля 2023 года.

Нитрат аммония – это селитра, используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

Аммофос – концентрированное гранулированное растворимое удобрение, также используется в сельском хозяйстве и других отраслях.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 марта.