Саясат Нурбек рассказал о поэтапном увеличении стипендий для студентов и магистрантов

Касым-Жомарт Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека и заслушал отчет о работе по созданию академического городка в Конаеве, сообщает Zakon.kz.

Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году.

Министр представил проект Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себя все стратегические задачи и показатели развития отрасли.



Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в два раза и введении прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие три года будет увеличено в 3,5 раза.

Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 000 новых мест в студенческих общежитиях. О размерах выплат – в материале Zakon.kz.

Как сообщил Саясат Нурбек, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.



