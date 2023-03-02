Вице-министр финансов отказался говорить, на сколько увеличат зарплаты силовикам

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 2 марта в кулуарах заседания Сената отказался говорить, на сколько увеличат зарплаты силовикам, сообщает Zakon.kz.

В рамках уточнения бюджета на 2023-2025 годы расходы силового блока увеличены на 317 млрд тенге и составят 2,5 трлн тенге. Об этом на презентации законопроекта в Сенате сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков. Однако в кулуарах заседания он отказался говорить, на что именно пойдут эти деньги.

"Здесь, если в общих словах, идет увеличение зарплаты силовых структур. Минобороны, КНБ, СГО и другие госорганы. Я не могу дать информацию (на сколько увеличится. – Прим. ред.), потому что она секретная. Не только в Казахстане, в целом такая практика – есть открытая, есть закрытая часть бюджета – это всегда так было и будет. Будет увеличена зарплата. На сколько – не можем предоставить информацию. Не могу сказать". Даурен Темирбеков

На заседании в Сенате 2 февраля представили законопроект по корректировке республиканского бюджета на 2023-2025 годы. Планируется, что расходы увеличатся на 2,2 трлн тенге.

