Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Вице-министр финансов отказался говорить, на сколько увеличат зарплаты силовикам

Казахстан Минфин силовики Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 2 марта в кулуарах заседания Сената отказался говорить, на сколько увеличат зарплаты силовикам, сообщает Zakon.kz.

В рамках уточнения бюджета на 2023-2025 годы расходы силового блока увеличены на 317 млрд тенге и составят 2,5 трлн тенге. Об этом на презентации законопроекта в Сенате сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков. Однако в кулуарах заседания он отказался говорить, на что именно пойдут эти деньги.

"Здесь, если в общих словах, идет увеличение зарплаты силовых структур. Минобороны, КНБ, СГО и другие госорганы. Я не могу дать информацию (на сколько увеличится. – Прим. ред.), потому что она секретная. Не только в Казахстане, в целом такая практика – есть открытая, есть закрытая часть бюджета – это всегда так было и будет. Будет увеличена зарплата. На сколько – не можем предоставить информацию. Не могу сказать".Даурен Темирбеков

На заседании в Сенате 2 февраля представили законопроект по корректировке республиканского бюджета на 2023-2025 годы. Планируется, что расходы увеличатся на 2,2 трлн тенге.

Читайте также

В Казахстане госслужащих обяжут быстрее отвечать на запросы журналистов

Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине

Японские компании планируют привлечь к проверке сейсмобезопасности Алматы

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления