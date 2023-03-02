В Жамбылской области сокращен дефицит пастбищ

В рамках мероприятий проекта "Сенім маршруты" руководством прокуратуры и акимата Жамбылской области проводятся выездные встречи с населением региона.

Основной целью мероприятий, как сказано в сообщении прокуратуры Жамбылской области, является решение системных проблемных вопросов, волнующих граждан, оказание правовой помощи и разъяснение законодательства.



Одним из актуальных вопросов поднимаемых сельским населением является дефицит пастбищных угодий.





Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Только в 2022 году совместными мерами прокуроров и местных исполнительных органов государству возвращено 202 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.



"Если на начало 2022 года дефицит пастбищ в области составлял 686 тыс. га., то в результате рационального распределения возвращенных государству пастбищ и предоставления их в общее пользование для нужд населения, дефицит сокращен до 195 тыс. га". Пресс-служба прокуратура Жамбылской области





Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Сказано, что в ходе встречи прокурора области Абдирова Н. с главами крестьянских хозяйств Шуского района отмечено, что в результате возврата свыше 35 тысяч га пастбищ в госфонд, проблема нехватки полностью разрешена.







Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

"Так, жители сельского округа Баулан Шолак, в котором пастбищная площадь увеличена более чем на 9 тысяч га, выразили слова благодарности, поскольку ранее вынуждены были пасти скот на отдаленных пастбищах на расстоянии свыше 20 км от населенного пункта". Пресс-служба прокуратура Жамбылской области

Подобная практика передачи ранее возвращенных неэффективно используемых пастбищ на баланс сельских акиматов и решение проблем выпаса скота широко практикуется во всех районах области.