В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы
Фото: pixabay
По состоянию на 19:05 2 марта в 4 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Движение закрыто для всех видов автотранспорта в:
1. Абайской области, трасса Алматы - Усть-Каменогорск, участок от села Калбатау до границы ВКО.
2. Акмолинской области 2 участка:
- трасса Щучинск - Зеренда, участок от города Щучинска до села Зеренд;
- трасса Екатеринбург - Алматы, участок от города Атбасар до поселка Кажимукан.
3. Восточно-Казахстанской области, трасса Алматы - Усть-Каменогорск, участок от границы Абайской области до поворота на поселок Касым Кайсенова.
4. Карагандинской области, трасса Екатеринбург - Алматы, участок от поселка Жумабек до Балхаша.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 3 марта.
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