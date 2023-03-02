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В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

зима Фото: pixabay
По состоянию на 19:05 2 марта в 4 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Движение закрыто для всех видов автотранспорта в:

1. Абайской области, трасса Алматы - Усть-Каменогорск, участок от села Калбатау до границы ВКО.

2. Акмолинской области 2 участка:

- трасса Щучинск - Зеренда, участок от города Щучинска до села Зеренд;

- трасса Екатеринбург - Алматы, участок от города Атбасар до поселка Кажимукан.

3. Восточно-Казахстанской области, трасса Алматы - Усть-Каменогорск, участок от границы Абайской области до поворота на поселок Касым Кайсенова.

4. Карагандинской области, трасса Екатеринбург - Алматы, участок от поселка Жумабек до Балхаша.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 3 марта.

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Елена Беляева
Абайская область Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область
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