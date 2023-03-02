В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

Фото: pixabay

По состоянию на 19:05 2 марта в 4 областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

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