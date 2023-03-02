Государственный советник Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.



Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.

В свою очередь Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев получил должность в Исполнительном комитете СНГ.