Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ерлан Карин встретился с министром культуры России

госсоветник Фото: Акорда
Государственный советник Ерлан Карин встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.

Ерлан Карин подчеркнул важность культурного взаимодействия между двумя государствами.

В свою очередь Ольга Любимова рассказала о планах по дальнейшему развитию сотрудничества с казахстанскими коллегами.

В завершение встречи стороны договорились продолжить двусторонний диалог в культурно-гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев получил должность в Исполнительном комитете СНГ.

Читайте также

В Молдове депутаты устроили потасовку из-за переименования госязыка

В Индонезии школьники учатся с пяти утра для "закаливания характера"

США обновили санкционный список в отношении Ирана

Елена Беляева
Россия Карин Ерлан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления