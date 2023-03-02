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Ситуация в Украине: Ермак провел встречу с помощником генсека НАТО, Путин назвал терактом нападение на Брянск

Украина и НАТО Фото: president.gov.ua
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с помощником генерального секретаря НАТО Дэвидом Кеттлером, сообщает Zakon.kz.
  • Позиция Южной Кореи о невозможности поставок Украине летальных вооружений остается без изменений, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи на фоне сообщений об очередных просьбах Киева предоставить ему южнокорейские вооружения.
  • Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимир Зеленский идет по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же.
  • Правящая партия Молдовы "Действие и солидарность" на заседании парламента приняла антироссийскую декларацию, осудив ее действия на территории Украины, заявил спикер Игорь Гросу.
  • Финские компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка, пишет газета Helsingin Sanomat.
  • Для обеспечения мира и свободы в Европе Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов, сообщил канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге.
  • Страны Евросоюза, которые принимают у себя международные организации, всячески препятствуют осуществлению российскими официальными лицами своих полномочий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Диверсионно-разведывательная группа проникла с территории Украины в российскую Брянскую область. Как заявил глава региона Александр Богомаз, они вошли в два села. Два человека погибли, ранен ребенок. Речь идет о нескольких десятках вооруженных людей, в заложниках могли находиться до шести человек, пишет ТАСС. ФСБ России подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей границы.
  • Нападение украинских боевиков в Брянской области – это теракт, они обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию в граничащем с Украиной регионе.
  • Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, однако нужно быть готовым к худшему, заявил на брифинге в Женеве замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
  • Главы МИД G20 заявили о недопустимости применения или угрозы использования ядерного оружия.
  • Итоговый документ по встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений России и Китая.
  • Глава МИД России Лавров может участвовать в международных мероприятиях, несмотря на санкции ЕС, сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
  • МАГАТЭ проверяет вероятность использования ядерного топлива в военных целях в Украине, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
  • Берлин и Вашингтон при согласовании своих решений по Украине следят за тем, чтобы НАТО не становилась стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
  • В ДНР начнут выдавать российские паспорта со следующей недели, заявил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО Зеленский Владимир Путин Владимир Молдова США Южная Корея
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