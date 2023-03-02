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ЭКО повышает риск опасного осложнения беременности, заявили ученые

исследование Фото: pixabay
Ученые из США выяснили, что вспомогательные репродуктивные технологии повышают риск опасного осложнения беременности, преэклампсии, более чем в два раза по сравнению с естественным зачатием, сообщает Zakon.kz.

Во время исследования специалисты проанализировали медицинские карты более чем 2,2 млн женщин, пишет "Газета.ru". 5874 беременности наступили с помощью репродуктивных технологий – экстракорпорального оплодотворения, внутриматочой инсеминации и других методов. Согласно опубликованным данным, использование репродуктивных технологий повысило риск развития преэклампсии более чем в два раза, а также увеличило среднее время пребывания женщины в больнице на 33%.

Преэклампсия – это осложнение беременности, связанное с повышением артериального давления и возможным повреждением органов. Кроме того, преэклампсия повышает риск развития болезней сердца и инсульта в более позднем возрасте.

Между тем исследователи считают, что риск преэклампсии не должен заставлять женщин отказываться от рассмотрения вспомогательных репродуктивных технологий, но подчеркивают необходимость более тщательного медицинского наблюдения.

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