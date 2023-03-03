В Индонезии школьники учатся с пяти утра для "закаливания характера"

В Индонезии школьников заставляют учиться с пяти часов утра, чтобы "закалить характер учащихся", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Coconuts, правительство провинции Восточная Нуса-Тенгара, возглавляемое губернатором Виктором Лайскодатом, внедрило новую образовательную политику.

"Они могут заснуть в 22:00 и проснуться в 4:00. Шести часов сна достаточно. Купаться 30 минут, добираться до школы 30 минут, потому что в этом городе все близко, так что они могут быть в школе к 5 утра", - заявил губернатор.

Отмечается, что не рады новшеству ни школьники, ни учителя. Местный омбудсмен призвал губернатора пересмотреть политику, так как он "не видит смысла в переносе начала учебного дня с 7:15 на 5:00".

Ранее сообщалось, что бесплатное горячее питание в металлических ланч-боксах организовали в четырех школах Алматы. Пилотный проект запустили в начале учебного года за счет местного бюджета.