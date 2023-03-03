Спецоперация в Уральске: саперы нашли котят в "подозрительной" коробке

Запечатанная коробка на одной из остановок Уральска вызвала подозрения жителей и они вызвали спецслужбы. После вскрытия саперы нашли там двух котят, сообщает Zakon.kz.

После звонка на пульт "102" к остановочному павильону в районе "Айгуль" Уральска прибыли спецслужбы. Территорию спешно оцепили, полицейские перекрыли дорогу. Причиной спецоперации стала подозрительная коробка, стоящая на остановке, сообщает Мой город.

"В 10:00 на пульт 102 поступила информация, что на остановке "Айгуль" на улице С. Тюленина стоит запечатанная коробка. Люди опасались, что внутри может находиться взрывчатое вещество. После поступления информации на место незамедлительно направлены все службы, полицейские оцепили территорию. На место происшествия выехало руководство ведомства". Пресс-служба ДП ЗКО

Саперы вскрыли коробку и нашли там двух живых котят.

2 марта в одном из бомбоубежищ Алматы обнаружен артиллерийский снаряд. Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина, других опасных предметов на месте обнаружено не было.